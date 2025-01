Activité physique : la clé pour mieux vieillir ?

L'ESSENTIEL L’activité physique joue un rôle crucial pour bien vieillir, notamment dans une société vieillissante. La pratique de 150 minutes d’activité modérée par semaine réduit de 31 % le risque de mortalité toutes causes confondues.

L’exercice prévient les chutes, améliore la santé osseuse, la cognition et l’humeur, tout en aidant à gérer plus de 30 maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète, l’ostéoporose, la dépression, la démence ou encore certains cancers.

Les experts encouragent une approche adaptée à chaque patient, faisant la part belle aux exercices de renforcement musculaire. Pour rappel, l’OMS recommande 150 à 300 minutes d’activité physique modérée à intense chaque semaine pour les adultes, y compris les seniors.

"Bouger plus [pour] mieux vieillir" ? Une nouvelle étude outre-Atlantique, publiée dans le Canadian Medical Association Journal, met en évidence le rôle crucial de l’activité physique dans la prévention des maladies et l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.

Les bénéfices santé de l’exercice physique

Avec une population vieillissante au Canada où, comme en France, une personne sur cinq aura 65 ans ou plus d’ici 2025, le maintien de la santé des aînés devient une priorité. Or, seulement 20 % des adultes respectent les recommandations officielles du pays en matière d’activité physique. Autrement dit, de nombreux seniors se préparent à passer leur troisième âge dans un état de santé fragile.

"L’activité physique est l’un des moyens les plus efficaces pour préserver l’autonomie fonctionnelle, y compris chez les personnes fragiles ou à risque de chute", affirment les chercheurs dans un communiqué, soulignant son impact bénéfique sur la cognition, la santé mentale et donc la qualité de vie. Depuis peu, en France, la Haute autorité de santé (HAS) la considère même comme "un traitement à part entière" qui devrait être "prescrit" par les médecins.

Dans le détail, une méta-analyse récente montre qu’une pratique hebdomadaire de 150 minutes d’activité modérée réduit de 31 % le risque de mortalité toutes causes confondues. Les effets positifs de l’activité physique couvrent ainsi plus de 30 maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, le diabète, l’ostéoporose, la dépression, la démence ou encore certains cancers.

Des prescriptions d’activité physique pour les seniors

Voici, selon les scientifiques, les principaux avantages de l’exercice :

- Réduction du risque de chutes grâce à une meilleure force musculaire et un meilleur équilibre ;

- Amélioration de la santé osseuse et des articulations, incluant le soulagement des symptômes de l’arthrose ;

- Stimulation des fonctions cognitives et amélioration de l’humeur ;

- Capacité accrue à réaliser les activités quotidiennes.

Pour rappel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande 150 à 300 minutes d’activité physique modérée à intense chaque semaine pour les adultes, y compris les seniors. Si la pratique sportive n’est pas toujours intuitive pour nos aînés, souvent freinés par des problèmes de santé ou de mobilité, "l’âge ou la fragilité ne devraient jamais être vus comme des contre-indications à l’activité physique, mais plutôt comme des raisons impérieuses de la promouvoir", estiment les chercheurs. Ils encouragent ainsi une approche adaptée à chaque patient, faisant la part belle au renforcement musculaire.