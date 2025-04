Athérosclérose : et si c’était la faute des gènes ?

L'ESSENTIEL L'athérosclérose est un processus pathologique qui entraîne la formation de plaques dans les vaisseaux sanguins irriguant les organes. Ce qui favorise la formation de caillots.

Cette maladie est d'ailleurs l’une des principales causes de l’infarctus du myocarde et de l'AVC.

Des chercheurs ont identifié 20 variants génétiques liés à l'athérosclérose.

Il est difficile d’évaluer le nombre de personnes souffrant d’athérosclérose. La raison ? Cette maladie, qui se caractérise par la formation de plaques d’athérome (des dépôts de lipides et de calcaire) sur la paroi des artères, a une évolution très silencieuse. Pourtant, il est essentiel de bien la connaître, et la repérer, car elle est la première cause d’infarctus et d’AVC.

Les travaux d’une équipe de l’université de Göteborg pourraient aider à avancer sur ce point : ils ont identifié des mutations génétiques qui augmentent le risque de développer une athérosclérose.

Athérosclérose : des gènes mis en cause

Pour mieux comprendre le développement de l’athérosclérose, les scientifiques ont repris les données d'une recherche baptisée SCAPIS, la plus vaste étude suédoise sur les maladies cardiaques, vasculaires et pulmonaires. Elle a porté sur 30.000 Suédois âgés de 50 à 64 ans. Ces volontaires ont passé des examens complets. Leur taux de l'athérosclérose a par exemple été mesuré grâce à l'imagerie diagnostique avancée, incluant une tomodensitométrie et une échographie.

Les chercheurs ont ensuite passé au crible les analyses génétiques réalisées sur les participants. Ils ont ainsi repéré 20 altérations génétiques associées avec une hausse du risque d’athérosclérose coronarienne.

Des tests similaires ont été réalisés pour l'athérosclérose des artères carotides. Cette dernière est susceptible de provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC). "La comparaison des résultats coronaires et carotidiens a révélé plusieurs différences, suggérant des mécanismes pathologiques sous-jacents différents", préviennent les auteurs dans leur communiqué.

Athérosclérose : des tests génétiques pour identifier les personnes à risque ?

Pour les chercheurs, leurs résultats, publiés dans la revue Nature Communications, apportent une nouvelle lumière sur les causes de l'athérosclérose. Ils pourraient aussi à terme faciliter la prévention de la maladie et de ses conséquences.

"Nous espérons également développer des tests génétiques pour identifier les personnes à haut risque", explique le chercheur principal Anders Gummesson. "Les résultats nous fournissent des connaissances importantes, et l'ensemble des données, contenant les résultats de millions de variantes génétiques, sera disponible pour d'autres chercheurs du monde entier pour les utiliser dans leurs recherches", indique l'expert. Ce qui pourrait aussi aider au développement de nouveaux traitements.

Outre la génétique, les facteurs de risque connus de l’athérosclérose sont :