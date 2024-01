Athérosclérose : être un oiseau de nuit augmente les risques

L'ESSENTIEL Les personnes qui se couchent tard ont plus de risque de souffrir d'athérosclérose.

Cette maladie cardiovasculaire correspond à l'accumulation de dépôts dans les artères. Elle augmente notamment le risque d'AVC.

Le rythme de vie aurait davantage d'impact au début de la pathologie.

En ce début d’année, vous avez peut-être décidé de vous coucher plus tôt. Selon une étude de l’université suédoise de Göteborg, cela pourrait être une très bonne décision pour votre santé cardiovasculaire. Dans la revue spécialisée Sleep Medicine, ses auteurs expliquent que les personnes qui se couchent tard ont plus de risque de souffrir d’athérosclérose, une calcification des artères. Ce trouble correspond à une accumulation de dépôts graisseux dans les artères et peut avoir de graves conséquences sur le système cardiovasculaire : accident vasculaire cérébral, attaque cardiaque ou angine de poitrine.

Athérosclérose : des risques qui varient selon le rythme de vie

771 personnes âgées de 50 à 64 ans ont participé à ces travaux de recherche. Différents examens ont été réalisés pour mesurer le niveau de calcification de leurs artères coronaires. L'analyse statistique a pris en compte une série d'autres facteurs pouvant affecter le risque de calcification artérielle, notamment la tension artérielle, les lipides sanguins, le poids, l'activité physique, le niveau de stress, le sommeil et le tabagisme. Puis, les participants ont estimé eux-mêmes leur chronotype : extrêmement matinal, matinal dans une certaine mesure, ni du matin ni du soir, couche-tard dans une certaine mesure ou extrêmement couche-tard.

Au total, 144 personnes ont déclaré être extrêmement matinales et 128 être de vrais oiseaux de nuit. Dans le premier groupe, 22,2 % des volontaires avaient une calcification artérielle prononcée. Il s'agit de la proportion la plus faible des cinq chronotypes. "Le groupe extrêmement couche-tard présentait l'incidence la plus élevée de calcification sévère de l'artère coronaire, soit 40,6 %", observent les auteurs.

Rythme circadien : une importance accrue dans les premiers stades de l’athérosclérose

"Des recherches antérieures ont montré que les personnes les plus nocturnes affichent un risque accru de maladie cardiovasculaire, mais il s'agit de la première étude à montrer comment le rythme circadien affecte spécifiquement la calcification des artères", notent les scientifiques suédois. Le rythme circadien correspond à l’horloge interne : le rythme biologique de notre organisme.

Pour Ding Zou, l’un des co-auteurs, ces travaux montrent l’importance de celui-ci au début de la maladie. "Nous interprétons nos résultats comme indiquant que le rythme circadien est plus important au début du processus pathologique, estime-t-il. Il faut donc en tenir compte dans le traitement préventif des maladies cardiovasculaires notamment."

De manière générale, respecter son rythme circadien permet de limiter le risque de troubles du sommeil, de troubles de la santé mentale et d’altération des fonctions cognitives.