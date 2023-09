Diabète de type 2 : les couche-tard auraient un risque accru de développer la maladie

L'ESSENTIEL Le diabète correspond à un excès durable de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie).

Dans le cas du diabète de type 2, ce phénomène est provoqué par une perturbation du métabolisme glucidique.

D'après cette nouvelle étude, les personnes qui ont tendance à se coucher et à se lever tard auraient plus de risques de développer la maladie.

Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui se caractérise par une perturbation du métabolisme glucidique, entraînant une augmentation durable de la concentration de glucose dans le sang, également appelée hyperglycémie. Cette pathologie, qui apparaît progressivement, peut avoir des conséquences graves sur le long terme, et dans certains cas, peut même être mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le diabète de type 2 est en constante augmentation dans le monde, principalement en raison des changements de mode de vie et de l'augmentation de la prévalence de l'obésité.

Une association entre chronotype et diabète

Les scientifiques tentent de mieux comprendre les facteurs favorisant l'apparition du diabète de type 2 afin de prévenir la maladie et la traiter plus efficacement. Une nouvelle étude, publiée dans les Annals of Internal Medicine, suggère que les personnes avec un chronotype du soir, c'est-à-dire une personne qui a tendance à se coucher tard et à se lever tard le matin, pourrait augmenter le risque de développer un diabète de type 2. “Le chronotype, ou préférence circadienne, fait référence au moment préféré du sommeil et du réveil d'une personne et est en partie déterminé génétiquement, il peut donc être difficile de le changer”, a déclaré l'auteur Tianyi Huang, MSc, ScD, épidémiologiste associé à la Division Channing de Brigham de Médecine de réseau. “Les personnes qui pensent qu'elles sont des oiseaux de nuit devront peut-être accorder plus d'attention à leur mode de vie, car leur chronotype du soir peut augmenter le risque de diabète de type 2.”

Diabète de type 2 : un mode de vie malsain associé aux couche-tard

Pour parvenir à ces résultats, l’équipe de recherche a analysé les données de 63.676 infirmières, recueillies entre 2009 et 2017, à savoir : le chronotype autodéclaré, la qualité de l'alimentation, le poids et l’indice de masse corporelle, les horaires de sommeil, les comportements tabagiques, la consommation d'alcool, l’activité physique et les antécédents familiaux de diabète.

Après prise en compte des facteurs de risque liés au mode de vie, les chercheurs ont trouvé que le chronotype du soir était associé à un risque accru de diabète de 19 %.

Chronotype et horaires de travail : des facteurs de risque supplémentaires

L'étude met également en évidence le fait que lorsque la préférence naturelle d'une personne pour être active le matin ou le soir, ne correspond pas aux heures de travail habituelles, le risque de diabète de type 2 est également plus élevé.

“Lorsque le chronotype ne correspondait pas aux heures de travail, nous constations une augmentation du risque de diabète de type 2”, a déclaré l’épidémiologiste Tianyi Huang. “C'était une autre découverte très intéressante suggérant qu'un horaire de travail plus personnalisé pourrait être bénéfique.”