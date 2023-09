Diabète de type 2 : la dépression est un facteur de risque

L'ESSENTIEL La dépression peut être un facteur de risque du diabète de type 2, selon une nouvelle recherche de l'université de Surrey.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé les données génétiques de centaines de milliers de Britanniques et Finlandais.

En plus de remarquer que la dépression entraîne directement un risque accru de développer un diabète de type 2, ils ont pu identifier 7 variations génétiques communes aux deux maladies.

De nombreuses études ont montré l'existence d'un lien entre la dépression et le diabète de type 2. Par exemple, il a été mis en évidence que les diabétiques sont deux fois plus susceptibles de souffrir de dépression que les autres ou encore que les dépressifs ont un risque accru de développer le trouble métabolique. Cependant, il n'était pas clair si la dépression était à l'origine ou une conséquence du diabète de type 2.

Des chercheurs de l'université de Surrey ont tenté de trancher la question et ont découvert que le trouble de santé mentale joue un rôle direct dans la survenue du diabète de type 2.

La dépression augmente le risque de diabète de type 2

L'équipe dirigée par la professeure Inga Prokopenko a analysé les données génétiques ainsi que médicales de centaines de milliers d'individus au Royaume-Uni et en Finlande. Les résultats montrent, pour la première fois, que la dépression peut directement entraîner un risque accru de développer un diabète de type 2 avec un poids corporel plus élevé, "expliquant en partie, mais pas entièrement, les effets de la dépression sur le diabète de type 2", précisent les scientifiques dans un communiqué commun de leur établissement et de l'association Diabetes UK publié le 7 septembre 2023.

De plus, 7 variations génétiques qui contribuent aux deux maladies ont été identifiées. Ces dernières jouent un rôle dans la sécrétion d'insuline ou l'inflammation du cerveau, du pancréas ou des tissus adipeux, les modifications de ces processus biologiques. Ce qui pourrait expliquer comment la dépression augmente le risque de diabète de type 2, selon les chercheurs.

Dépression et diabète : un meilleur suivi pour les malades



"Notre découverte met en lumière la dépression comme cause contributive du diabète de type 2 et pourrait aider à améliorer les efforts de prévention. Les résultats sont importants à la fois pour les personnes vivant avec cette maladie et pour les professionnels de la santé, qui devraient envisager de mettre en œuvre des examens supplémentaires pour aider à prévenir l'apparition du diabète de type 2 chez les personnes souffrant de dépression", explique Pr Inga Prokopenko, responsable de l'étude.



Selon les chercheurs, la mise en place de ce type d'approche préventive pourrait aider à réduire la prévalence du diabète de type 2 chez les individus atteints de dépression. De plus, ces travaux soulignent l'importance d'offrir un suivi et un soutien adaptés aux personnes atteintes de ces deux conditions.