Diabète de type 1 et 2 : voici les principaux symptômes

L'ESSENTIEL Le diabète est causé par une hyperglycémie, une augmentation anormale de la glycémie.

Il existe deux types de diabète : le type 1 et le type 2

Les symptômes du diabète de type 1 et du diabète de type 2 sont différents.

Le diabète se caractérise par une hyperglycémie, c’est-à-dire un excès durable de la concentration de glucose dans le sang. On distingue deux formes de diabète : le type 1 et le type 2. Le diabète de type 1 est causé par l’absence de sécrétion d’insuline par le pancréas tandis que le diabète de type 2 est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme.

Dans une majorité des cas, le diagnostic du diabète de type 1 est plus rapidement posé que celui du diabète de type 2. En cause ? Les symptômes du diabète de type 1 apparaissent plus rapidement que ceux du type 2.

Quels sont les signes pouvant alerter sur un diabète de type 1 ?

Les manifestations liées à un diabète de type 1 surviennent brutalement en l’espace de quelques jours, voire quelques semaines. Ils se traduisent par :

une polydipsie, qui est une augmentation de la soif ;

une polydipsie, qui est une augmentation de la soif ; une polyurie, autrement dit une augmentation du volume urinaire ;

une polyurie, autrement dit une augmentation du volume urinaire ; une perte de poids malgré un appétit qui augmente ;

une perte de poids malgré un appétit qui augmente ; une fatigue importante ou une vision trouble.

En l’absence de prise en charge, le patient peut présenter d’autres symptômes comme des nausées, des vomissements, une perte d’appétit, des troubles de la vue plus importants, une somnolence. Selon Ameli Santé, la plateforme de l'Assurance maladie, il est également possible "qu’un parfum fruité de l'haleine et une odeur anormale des urines dus à la production de corps cétoniques (substances issues de la dégradation des graisses dans l’organisme)", surviennent dans le cas d'un diabète de type 1 non équilibré.

Diabète de type 2 : quels sont les symptômes ?

Le diabète de type 2 peut évoluer "silencieusement" pendant plusieurs années, c’est-à-dire que cette pathologie n’induit aucun symptôme, car la glycémie augmente progressivement.

Toutefois, certains signes peuvent parfois survenir comme :

une polydipsie ;

une polydipsie ; une polyurie ;

une polyurie ; une fatigue ;

une fatigue ; des démangeaisons au niveau des zones génitales ;

des démangeaisons au niveau des zones génitales ; une lente cicatrisation des plaies ;

une lente cicatrisation des plaies ; une vision trouble ;

une vision trouble ; des infections plus fréquentes ;

des infections plus fréquentes une perte de poids inexpliquée même avec un appétit qui augmente.

Face à ces symptômes, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant, qui pourra vous prescrire des examens afin de dépister un potentiel diabète de type 1 ou de type 2.