Diabète de type 2 : manger uniquement entre midi et 20h, la solution ?

L'ESSENTIEL Manger uniquement sur une fenêtre de 8 heures et la restriction calorique sont deux régimes alimentaires qui permettent aux personnes atteintes de diabète de type 2 de diminuer leur glycémie, selon une nouvelle étude.

La recherche ajoute que l'alimentation limitée dans le temps a l'avantage supplémentaire de favoriser la perte de poids chez les diabétiques souffrant d'obésité.

En revanche, les chercheurs précisent qu'il ne faut pas adopter ce type d'alimentation sans avis médical.

L'obésité et le diabète de type 2 sont des problèmes de santé majeurs qui affectent de nombreuses personnes dans le monde. Pour lutter contre ces troubles, divers travaux ont été menés pour explorer différentes stratégies alimentaires. Selon une étude de l'université de l'Illinois à Chicago présentée lors de la conférence de l'American Society for Nutrition organisée du 22 au 25 juillet, manger uniquement entre midi et 20 heures pourrait être bénéfique pour la ligne et la glycémie des diabétiques.

Diabète : une alimentation limitée dans le temps est une option intéressante

Dans cette étude, 75 personnes atteintes d'obésité et de diabète de type 2 ont été divisés en trois groupes : alimentation limitée dans le temps (seulement entre midi et 20 heures), restriction calorique (réduction de l'apport calorique de 25%) et régime alimentaire normal. Pendant six mois, les participants ont suivi leur régime assigné. Les niveaux d'HbA1C, qui mesurent la glycémie sur une période de trois mois, ont diminué de 0,91 % dans le groupe qui mangeait entre midi et 20 heures et de 0,95 % dans celui qui comptait les calories.

Si deux stratégies nutritionnelles ont produit des améliorations similaires concernant la glycémie, le jeune intermittent a permis en plus une perte de poids. En effet, les résultats ont montré que les participants qui ont pratiqué le jeûne intermittent ont réussi à perdre en moyenne 3,55 % de leur poids corporel. Cela équivaut à environ 4,5 kilos en moins pour une personne pesant 125 kilos. En revanche, le groupe des restrictions caloriques n'a pas enregistré de perte de poids significative par rapport au groupe témoin.

Diabète de type 2 et jeûne intermittent : il faut demander un avis médical

Cette étude apporte des preuves supplémentaires de l'efficacité de l'alimentation limitée dans le temps pour les personnes atteintes de diabète de type 2. En plus de favoriser la perte de poids, cette approche semble également bénéfique pour la gestion de la glycémie.

"Cependant, il existe plusieurs types de médicaments pour les personnes atteintes de diabète de type 2, dont certains peuvent provoquer une hypoglycémie et d'autres qui doivent être pris avec de la nourriture. Par conséquent, il est important de travailler en étroite collaboration avec un diététicien ou un médecin lors de la mise en œuvre de cette approche diététique", a prévenu dans un communiqué Vicky Pavlou, doctorante à l'Université de l'Illinois à Chicago qui a effectué la nouvelle recherche.