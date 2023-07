Diabète : ces symptômes peuvent être inhabituels

L'ESSENTIEL On distingue deux principaux types de diabète : le type 1 et le type 2.

Fatigue, envie fréquente d’uriner, perte de poids… Différents symptômes peuvent alerter sur la présence du diabète.

Les infections à répétition et les troubles de la vision peuvent aussi être liés à un diabète.

Le diabète est une maladie chronique, qui se traduit par une hyperglycémie, autrement dit un excès de sucre dans le sang. On distingue deux principaux types de diabète : le type 1 et le type 2. Ces deux sortes de diabète résultent de dysfonctionnements différents.

Les troubles de la cicatrisation, un signe pouvant alerter sur le diabète

Concernant les symptômes du diabète de type 1, cette maladie se manifeste généralement par une polyurie, une augmentation du volume urinaire, une majoration de la soif, un appétit excessif associé à une perte de poids ainsi qu’une fatigue importante. Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 évolue silencieusement pendant plusieurs années. Cette forme de la pathologie peut se manifester par une envie soudaine d’uriner, un besoin fréquent de boire et de la fatigue.

Certains signes moins courants peuvent également alerter sur la présence d’un éventuel diabète. Cette pathologie chronique peut notamment ralentir le processus de cicatrisation des plaies. En raison de l’hyperglycémie, les globules blancs ne fonctionnent plus correctement. L’organisme a donc des difficultés à refermer les plaies.

Une haleine fruitée et des problèmes de vision associés au diabète

En l’absence de prise en charge, le diabète peut entraîner une rétinopathie diabétique, une atteinte de la rétine, qui peut progressivement provoquer la perte de la vue. En effet, un taux de glycémie élevé peut abîmer les vaisseaux sanguins présents au sein de l’œil, qui se dilatent ou se bouchent. Lorsque de nouveaux vaisseaux se forment, ils sont plus fragiles. Ils peuvent donc se rompre plus facilement et être accompagnés de saignements, qui peuvent déformer la vision.

Autre caractéristique pouvant être liée au diabète : une haleine fruitée. Elle est due à l’acidocétose diabétique, qui est une acidité excessive du sang causée par l’accumulation de corps cétoniques.

Diabète : être vigilant aux infections à répétition

La peau peut également être impactée par le diabète. Cette maladie chronique peut notamment favoriser la survenue de taches sombres sur certaines zones de la peau comme l’arrière du cou, les aisselles et l’aine.

Les infections fréquentes peuvent aussi être associées au diabète. Cette pathologie peut affecter le système immunitaire et ainsi augmenter les risques d’infection, en particulier au niveau des voies urinaires.

Face à l’apparition de ces symptômes, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant, qui pourra poser le diagnostic d’un diabète et prescrire les traitements adéquats.