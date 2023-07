Diabète : s’injecter de l’insuline une fois par semaine serait plus efficace

L'ESSENTIEL Les injections d’insuline sont habituellement faites tous les jours par les patients eux-mêmes.

Une nouvelle étude remet en cause cette fréquence.

Les patients ont obtenu un meilleur équilibre de la glycémie avec des injections réalisées une fois par semaine.

En France, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 % de la population, selon Santé publique France et, d’après l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2.

Des injections d’insuline à faire plusieurs fois par jour

Cette pathologie se développe généralement après 20 ans et est due à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme, d’après l’Assurance Maladie. Les patients qui en sont atteints ont un taux trop élevé de sucre dans le sang, l’hyperglycémie.

Il existe des traitements oraux et, lorsqu’ils ne sont pas suffisamment efficaces pour contrôler le taux de sucre dans le sang, le médecin peut prescrire des injections d’insuline selon le Vidal, qui seront faites par le patient lui-même, plusieurs fois par jour si nécessaire.

Une étude publiée dans la revue JAMA remet en cause cette fréquence. Les chercheurs ont en effet observé que les médicaments antidiabétiques injectables étaient plus efficaces quand ils étaient administrés de façon hebdomadaire.

Un meilleur équilibre de la glycémie avec des injections d’insuline hebdomadaires

Lors de leurs travaux, ils ont réparti 588 volontaires, de 58 ans en moyenne, et atteints de diabète de type 2, en quatre groupes. Le premier recevait une dose d'icodec (de l'insuline) par semaine, le deuxième groupe avait une dose hebdomadaire de placebo, le troisième groupe une dose par jour de dégludec et le dernier avait une dose quotidienne de placebo.

Au bout de 26 semaines, les chercheurs ont mesuré le taux sanguin d'hémoglobine glyquée (HBA1c qui permet d'évaluer l’équilibre de la glycémie sur une plus longue période d’environ deux à trois mois).

Résultat : ce taux était plus faible chez les volontaires du premier groupe comparativement à ceux du troisième, ce qui signifie qu’une dose hebdomadaire serait donc plus efficace pour traiter le diabète de type 2 que l'insuline à injection quotidienne.