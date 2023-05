Diabète de type 2 : mâcher correctement améliore le contrôle de la glycémie

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 se caractérise par une hyperglycémie, autrement dit un excès durable de la concentration de glucose dans le sang.

Différents facteurs peuvent favoriser la survenue d’un diabète de type 2. C’est notamment le cas du surpoids et de l’obésité.

Une récente étude a observé qu’une mastication correcte des aliments pourrait diminuer le taux de glycémie chez les patients atteints d’un diabète de type 2.

Près de 90% des patients diabétiques sont concernés par un diabète de type 2, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Cette pathologie se traduit par une hyperglycémie, c'est-à-dire un excès durable de la concentration de glucose dans le sang.

Le mode de vie est principalement en cause dans la survenue du diabète de type 2.Une alimentation trop grasse et sucrée associée à la sédentarité peut, par exemple, amener à un surpoids et à l’obésité, qui sont des facteurs de risque majeurs de cette maladie.

Dans une récente étude publiée dans Plos One, des chercheurs américains et turques ont observé que la mastication des aliments pourrait également avoir un impact sur la glycémie des patients touchés par le diabète de type 2. En effet, une mastication complète pourrait faire diminuer le taux de glycémie.

Une bonne mastication pourrait réduire un taux élevé de glycémie

Lors de cette recherche, les scientifiques ont analysé les données de 94 patients atteints de diabète de type 2, qui avaient été pris en charge dans une clinique externe d’un hôpital d’Istanbul (Turquie).



Les participants ont été divisés en deux groupes : le premier groupe était composé de patients qui avaient une bonne "fonction occlusale", c'est-à-dire suffisamment de dents placées correctement et en contact pour permettre à une personne de bien mâcher ses aliments, et le second groupe comprenait des personnes diabétiques qui ne pouvaient pas bien mâcher, car il leur manquait une partie ou la totalité de leurs dents.

Au cours de l’étude, les chercheurs ont constaté que la glycémie du premier groupe était de 7,48 g/l, tandis que celle du second groupe était à 9,42 g/l, soit presque 2% plus élevée. "Nos résultats montrent qu'il existe un lien étroit entre la mastication et le contrôle de la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2", a noté Mehmet A. Eskan, co-auteur de l’étude, chercheur et professeur adjoint au département de parodontie et d'endodontie de l'école de médecine dentaire de l'Université de Boston (États-Unis).

Diabète de type 2 : la mastication correcte favorise la satiété

Comme l’expliquent les chercheurs, la digestion débute lorsque la mastication stimule la production de salive. Certains nutriments permettent également de réduire la glycémie, en particulier les fibres, qui sont obtenues en grande partie par la mastication d’aliments en renfermant. "On a également constaté que la mastication stimule les réactions de l’intestin entraînant ainsi une augmentation de la sécrétion d'insuline, et de l'hypothalamus, ce qui favorise un sentiment de satiété et entraîne une diminution de la consommation de nourriture (…) Manger moins diminue la probabilité de devenir obèse, qui est un facteur de risque majeur pour le développement du diabète de type 2", ont indiqué les auteurs de l’étude.

Selon les scientifiques, une augmentation de 1% de la glycémie est associée à une augmentation de 40 % de la mortalité cardiovasculaire ou par cardiopathie ischémique chez les personnes atteintes de diabète. La mastication pourrait donc permettre de réduire ces risques. D’autres recherches sont cependant nécessaires pour confirmer cette hypothèse et étudier les relations de cause à effet possibles entre la mastication et les niveaux de glycémie.