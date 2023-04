Diabète de type 2 : 70 % des nouveaux cas sont liés au régime alimentaire

L'ESSENTIEL L’alimentation est un facteur de risque de plus en plus important dans la survenue du diabète de type 2.

Les chercheurs pointent un changement des habitudes alimentaires, avec des sur ou sous consommations de certains aliments qui seraient néfastes.

Toutes les zones géographiques ne sont pas touchées de la même façon par ce phénomène.

90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Celui-ci se développe généralement après 20 ans et est dû à une mauvaise utilisation de l’insuline par les cellules de l’organisme, d’après l’Assurance maladie. En revanche, le diabète de type 1 est dû à une absence de sécrétion d’insuline par le pancréas et est généralement présent dès l’enfance ou l’adolescence. Mais qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, cette maladie se caractérise par un taux trop élevé de sucre dans le sang, l’hyperglycémie.

L’alimentation, un facteur de risque du diabète de type 2

“Le risque de survenue d’un diabète de type 2 existe si le patient présente une prédisposition génétique, c’est à dire un parent proche (père, mère, frère ou sœur) [qui] est ou a été atteint d’un diabète de type 2, peut-on lire sur le site de l’Assurance maladie. Mais le facteur familial (ou génétique) ne suffit pas. Il doit être associé à d’autres causes liées à l’environnement avec, au 1er rang : l’alimentation et la sédentarité. Le tabac est aussi un facteur de risque associé.”

Des chercheurs ont donc voulu comprendre l’influence précise de l’alimentation sur le développement de cette maladie. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Naturemedicine. Pour cela, ils ont analysé la consommation, entre 1990 et 2018, de 11 groupes d’aliments, dans 184 pays. Dans le détail, il s’agissait des fruits, des légumes non féculents, des pommes de terre, des graines et des noix, du riz et du blé raffinés, des céréales complètes, de la viande transformée, de la viande rouge non transformée, des yaourts, des boissons sucrées et des jus de fruits.

Résultats : les chercheurs estiment que 70 % des nouveaux cas de diabète de type 2, ce qui représente environ 14 millions de personnes, seraient dus à une mauvaise alimentation, c’est-à-dire à la surconsommation ou sous-consommation de certains groupes alimentaires. De plus, entre 1990 et 2018, les cas de diabète de type 2 liés à l'alimentation ont augmenté de 2,6 points, soit 8,6 millions cas supplémentaires.

La sur ou sous-consommation de certains aliments augmente le risque de diabète

Sur la période étudiée, soit 28 ans, la consommation de viande rouge et de boissons sucrées a augmenté pour être désormais supérieure aux apports quotidiens recommandés. Cette surconsommation augmente, selon les scientifiques, le risque de développer un diabète de type 2. En parallèle, la population mange aussi plus de fruits, de légumes et céréales complètes, mais dans des proportions inférieures à celles conseillées par les instances de santé. La sous-consommation de céréales raffinées est notamment pointée du doigt par les chercheurs comme étant un facteur de risque pour le diabète de type 2.

Les scientifiques notent qu’à travers les 184 pays étudiés, certains sont plus concernés que d'autres. Ceux d’Europe et d’Asie centrale, où les populations consomment beaucoup de pommes de terre et de viande, sont plus - et très - à risque de développer un diabète de type 2 à cause de l’alimentation. C’est aussi le cas en Afrique sub-saharienne, en Amérique latine et aux Caraïbes.