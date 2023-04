Diabète de type 2 : mieux vaut un thé ou un café qu'une boisson sucrée

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui peut entraîner des complications cardio-vasculaires ou un décès prématuré.

Une étude américaine montre que pour les patients atteints de ce diabète, remplacer les boisson sucrées par du thé, du café ou de l'eau diminue les risques.

Cette étude n'a pas évalué l'impact de l'ajout de sucre dans le café ou le thé.

Pour les adultes atteints de diabète de type 2, remplacer les boissons sucrées par du café, du thé ou de l'eau plate pourrait contribuer à réduire le risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires. C'est ce que montre une étude publiée dans le British Medical Journal (BMJ).

Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui se caractérise par une glycémie élevée, ce qui peut entraîner des complications graves, telles que des maladies cardiovasculaires et une mortalité prématurée. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 500 millions d'adultes dans le monde souffrent de diabète de type 2, et ce chiffre pourrait atteindre plus de 780 millions d'ici à 2045. Il est donc essentiel d'identifier les facteurs de risque et les moyens de les réduire pour mieux gérer cette maladie.

Les bienfaits du café et du thé

L'étude publiée dans le BMJ a examiné les liens entre la consommation de différentes boissons et le risque de décès prématuré et de maladies cardiovasculaires chez les adultes diabétiques de type 2. Les chercheurs ont suivi plus de 15.000 adultes américains souffrant de cette maladie pendant une période moyenne de 18,5 ans. Ils ont évalué leur consommation de boissons sucrées, de jus de fruits, de café, de thé, de lait et d'eau plate à l'aide d'un questionnaire mis à jour tous les deux à quatre ans.

Attention aux boissons sucrées

Les résultats montrent que la consommation élevée de boissons sucrées est associée à une augmentation de 20% du risque de décès prématuré ou de maladies cardiovasculaires chez les adultes diabétiques de type 2. En revanche, la consommation élevée de certaines autres boissons est associée à une mortalité plus faible. La consommation de café, par exemple, est associée à une mortalité plus faible de 26%, tandis que la consommation de thé est associée à une mortalité plus faible de 21%. Selon les chercheurs, l'augmentation de la consommation de café pourrait même se traduire par une mortalité inférieure de 18% par rapport à ceux qui n'augmentent pas leur consommation après un diagnostic de diabète.

Une étude observationnelle

Il est important de noter que cette étude présente des limites, en particulier le fait qu'elle est observationnelle et ne permet donc pas de prouver une relation de cause à effet entre la consommation de différentes boissons et le risque de décès prématuré ou de maladies cardiovasculaires chez les adultes diabétiques de type 2. De plus, l'impact de l'ajout de sucre dans le café, le thé ou le lait n'a pas été mesuré.