Diabète de type 2 : un nouveau test pourrait aider à identifier le risque

L'ESSENTIEL Les outils actuels de prédiction du risque de diabète de type 2 se basent sur des informations telles que l'âge, le sexe, l'IMC et les antécédents familiaux de la maladie.

Les chercheurs ont découvert que l’analyse des données sur la méthylation de l'ADN à côté de ces facteurs de risque fournissait une prédiction plus précise.

Des approches similaires pourraient être adoptées pour d'autres maladies courantes afin de générer de larges prédicteurs de santé à partir d'un seul échantillon de sang ou de salive.

Des chercheurs de l'université d'Édimbourg (Écosse), en collaboration avec des scientifiques de l'université d'Helsinki (Finlande), du Centre de recherche allemand pour la santé environnementale (GmbH) et du Centre allemand de recherche sur le diabète (DZD), ont examiné l'influence des changements de l’ADN dans le sang - connus sous le nom de méthylation de l'ADN - ainsi que d'autres facteurs de risque chez près de 15.000 personnes, afin de prédire la probabilité de développer le diabète de type 2 des années avant l'apparition des premiers symptômes.

Les résultats pourraient conduire à la mise en place de mesures préventives bien plus en amont, réduisant ainsi le fardeau économique et sanitaire causé par la maladie. Leurs travaux ont été publiés le 6 avril 2023 dans la revue Nature Aging.

La méthylation de l'ADN permet de mieux prédire les risques de diabète de type 2

Les outils actuels de prédiction du risque de diabète de type 2 se basent sur des informations telles que l'âge, le sexe, l'IMC et les antécédents familiaux de la maladie. Les chercheurs ont découvert que l’analyse des données sur la méthylation de l'ADN à côté de ces facteurs de risque fournissait une prédiction plus précise. La méthylation est un processus chimique dans le corps au cours duquel une petite molécule appelée “groupe méthyle” est ajoutée à l'ADN.

Les chercheurs ont estimé des prédictions à l'aide d'un modèle avec un scénario hypothétique comprenant 10.000 personnes, où un individu sur trois développe un diabète de type 2 sur une période de 10 ans. Le modèle qui a utilisé la méthylation de l'ADN a correctement classé 449 individus supplémentaires par rapport aux seuls facteurs de risque traditionnels. L'ajout ou la suppression de ces groupes méthyle peut affecter la façon dont certaines molécules agissent dans le corps. Ces modèles de méthylation peuvent ainsi aider à suivre les processus de vieillissement et le développement de la maladie.

Des tests salivaires ou sanguins améliorés à venir ?

Les données provenaient de 14.613 volontaires issus de l'étude Generation Scotland, une vaste étude conçue pour aider les scientifiques à enquêter sur les causes des maladies, à comprendre les priorités en matière de santé publique et à éclairer les futurs traitements médicaux et les politiques de santé. L'équipe a également répété les analyses chez les 1.451 participants d'une étude basée en Allemagne pour s'assurer que leurs résultats pourraient être reproduits chez des personnes d'horizons différents.

“Des approches similaires pourraient être adoptées pour d'autres maladies courantes afin de générer de larges prédicteurs de santé à partir d'un seul échantillon de sang ou de salive”, a déclaré le chercheur principal de l'étude, le professeur Riccardo Marioni, dans un communiqué.