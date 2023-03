Diabète de type 2 : ce régime réduit les risques de décès prématuré

L'ESSENTIEL Un régime pauvre en glucides a un impact bénéfique sur la santé et l'espérance de vie des diabétiques de type 2.

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente de diabète.

Une alimentation végétale est également recommandée pour les diabétiques de type 2, d'après cette étude.

Les régimes à faible teneur en glucides peuvent aider à gérer la progression d'un diabète existant et diminuer le risque de décès prématuré : voilà la conclusion d’une nouvelle étude sur le lien entre ce mode d’alimentation et le diabète de type 2.

Diabète de type 2 : l'hygiène de vie est le principal facteur de risque

L’étude a été menée par des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, qui se sont basés sur 34 années de données sur la santé de 7.224 femmes participant à la Nurses' Health Study et de 2.877 hommes participant à la Health Professionals Follow-up Study, qui ont tous développé un diabète de type 2 après le début de ces études.

Le principal facteur de risque de diabète de type 2, qui concerne 90 % des diabétiques, tient à l’hygiène de vie. Une alimentation trop grasse et trop sucrée, combinée à la sédentarité (l'absence d’exercice physique), mène à l’obésité qui constitue en elle-même un facteur majeur de risque de diabète, indique l’Inserm.

Les participants à l'étude ont rempli des questionnaires sur leur mode de vie, leur régime alimentaire et leurs antécédents médicaux tous les deux ans. Ces données ont permis aux chercheurs de les noter en fonction de leur consommation de protéines et de graisses animales, de protéines et de graisses végétales, de glucides de haute qualité (les fruits, les légumes et les céréales complètes) et de glucides de faible qualité (les pommes de terre, les sucres ajoutés et les céréales raffinées).

Manger moins de glucides permet aux diabétiques de vivre plus longtemps

Les résultats ont montré une réduction de 24 % de la mortalité toutes causes confondues chez les personnes ayant adopté un régime alimentaire pauvre en glucides.

Les régimes qui associaient des aliments d’origine végétale à des glucides de haute qualité présentaient des avantages : ils étaient associés à une baisse de la mortalité due aux maladies cardiovasculaires et au cancer.

Les chercheurs ont également observé qu'un régime à base de produits d'origine animale et de glucides de faible qualité n'entraînaient pas de manière significative une mortalité plus faible.

"Cette étude souligne une fois de plus l'importance de la qualité de l'alimentation lors du choix entre différents régimes pour le contrôle et la gestion du diabète", a déclaré Qi Sun, auteur principal de l'étude et professeur associé aux départements de nutrition et d'épidémiologie.