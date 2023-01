Diabète de type 2 : les malades ont une mortalité par cancer plus élevée

L'ESSENTIEL Une augmentation des taux de mortalité par cancer a été constatée chez les anciens et les actuels fumeurs.

L'exposition prolongée aux effets de la hausse des taux de sucre dans le sang, la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique seraient les mécanismes biologiques sous-jacents qui provoquent un risque de mortalité plus élevé pour certains types de cancer chez les diabétiques.

Il représente 90 % des diabètes rencontrés dans le monde. Le diabète de type 2 augmente le risque de mourir d’un cancer. C’est ce qu’a révélé une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Diabetologia. Cette recherche a été menée par des scientifiques de l’université de Leicester (Angleterre).

Dans le cadre de ces travaux, ils ont suivi, pendant 8 ans, 137.804 personnes, âgées de plus de 35 ans, ayant reçu un diagnostic récent de diabète de type 2 entre le 1er janvier 1998 et le 30 novembre 2018. Pour cela, ils ont utilisé une base de données britannique, appelée "Clinical Practice Research Datalink". "Nous avons évalué les tendances des taux de mortalité toutes causes, tous cancers et spécifiques au cancer en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, du statut socio-économique, de l'obésité et du statut tabagique", a écrit l’équipe.

Entre 1998 et 2018, les taux de mortalité toutes causes confondues ont baissé

Les auteurs ont observé que les taux de mortalité toutes causes confondues ont diminué à tous les âges entre 1998 et 2018. Autre constat : les taux de décès par cancer (tous cancers confondus, à l'exception du cancer de la peau) ont également baissé pour les personnes âgées de 55 et 65 ans. En revanche, ils ont augmenté pour les seniors âgées de 75 et 85 ans.

Selon les chercheurs, la diminution de la mortalité cardiovasculaire constatée dans les tranches d'âge plus élevées, grâce au succès de la prévention et des traitements au cours des dernières décennies, signifie que les adultes vivent désormais plus longtemps et ont plus de risques de souffrir d'autres pathologies et donc de mourir d'autres causes, y compris du cancer.

Diabète de type 2 : les patientes ont plus de risque de mourir d’un cancer

"Des variations annuelles moyennes en pourcentage plus élevés de la mortalité par cancer ont été observés chez les femmes que chez les hommes, chez les personnes les moins défavorisés que chez les plus démunies et chez les adultes souffrant d'obésité morbide que chez ceux ayant un poids sain", peut-on lire dans l’étude.

D’après les résultats, une hausse des taux de mortalité a aussi été observée pour le cancer du pancréas, du foie et du poumon à tous les âges, le cancer colorectal à la plupart des âges, le cancer du sein à des âges plus jeunes, et le cancer de la prostate et de l'endomètre à des âges plus avancés. "Par rapport à la population générale, les personnes atteintes de diabète de type 2 présentaient un risque de 1,5 fois supérieure de mortalité par cancer durant le suivi", ont signalé les scientifiques.

Les recherches ont également montré une augmentation des taux de mortalité par cancer du sein de 4,1 % par an chez les jeunes femmes atteintes de diabète de type 2 entre 1998 et 2018. "De ce point de vue, nos travaux suggèrent qu'il pourrait être utile d'étendre le dépistage du cancer du sein aux jeunes diabétiques", a déclaré l’équipe dans un communiqué.

"Donner la priorité à la prévention du cancer"

"Nos résultats soulignent le fardeau croissant du cancer chez les personnes atteintes de diabète de type 2, en particulier chez les personnes âgées, et mettent en évidence la nécessité de donner la priorité à la prévention du cancer, à la recherche, à la détection précoce et à la prise en charge dans cette population, en particulier pour le cancer colorectal, le cancer du pancréas, le cancer du foie et le cancer de l'endomètre, dont les taux de mortalité étaient sensiblement plus élevés chez les personnes atteintes de diabète de type 2 que dans la population générale", ont conclu les scientifiques.