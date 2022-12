Diabète de type 2 : cette activité quotidienne peut amplifier vos douleurs

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 représente 90 % des cas de diabète en France, selon l’Inserm.

Une douleur est considérée chronique lorsqu’elle est récurrente ou persistante sur plusieurs mois.

La sédentarité augmente le risque de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2 et de certains cancers.

La sédentarité est un danger. D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), passer plus de huit heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Selon une étude récente, parue dans BMC Public Health, les personnes atteintes de maladies chroniques seraient davantage touchées par les effets délétères de la sédentarité. Ses auteurs ont constaté une corrélation entre le temps passé devant la télévision et la sévérité des douleurs chroniques, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de type 2.

Le temps passé devant la TV prédit "la gravité de la douleur corporelle"

Les auteurs de cette étude, des chercheurs australiens, se sont appuyés sur une base de données pour réaliser leurs travaux. Ils ont rassemblé les informations médicales, mais aussi personnelles de près de 4.100 participants, dont le temps passé devant la télévision. Les scientifiques ont utilisé des échelles pour évaluer leur niveau de douleur chronique et son évolution au cours du temps. Les scores allaient de 0, soit une douleur corporelle sévère, jusqu’à 100, qui correspondait à l’absence de douleur corporelle. "Nous avons constaté que l'augmentation du temps passé devant la télévision au fil du temps prédisait la gravité de la douleur corporelle, explique le professeur David Dunstan, auteur principal de cette étude. Même une augmentation d'une heure du temps de télévision quotidien était significativement associée à une hausse de l'intensité de la douleur." D’après leurs conclusions, une hausse d’une heure du temps passé devant la télévision correspond à 0,69 points d’augmentation des douleurs corporelles. Les auteurs estiment que cette hausse correspond à une aggravation semblable à celle consécutive à deux ans de vieillissement.

La position assise à un impact négatif sur la glycémie

Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, la corrélation était plus forte, en comparaison aux personnes non-touchées. L’augmentation des douleurs chroniques, liée au temps passé devant la télévision, était particulièrement significative après 2 h 30 de visionnage par jour. Mais les personnes diabétiques avaient tendance à passer plus de temps devant la télé, en comparaison aux autres participants : elles y consacraient plus de 2 h par jour, contre un peu plus d’1 h 30 pour les personnes non-concernées. "De longues périodes ininterrompues passées assis, en particulier à regarder la télévision, peuvent avoir un impact négatif sur le contrôle de la glycémie, l'insuline et d'autres aspects du métabolisme chez les personnes atteintes de diabète de type 2, estiment les chercheurs australiens. De telles altérations du métabolisme augmentent les niveaux d'inflammation, qui peuvent aggraver la douleur corporelle."

L’activité physique est la clé pour lutter contre les douleurs chroniques

Pour les chercheurs, ces résultats montrent une nouvelle fois l’importance de la lutte contre la sédentarité. "Nous savons que l'augmentation de l'activité physique est un pilier de la prévention et de la gestion des problèmes de santé chroniques, mais ces nouvelles découvertes mettent en évidence l'impact positif que la réduction des comportements sédentaires pourrait avoir", souligne David Dunstan. Que l’on soit atteint de maladie chronique ou non, la prévention des douleurs et des maladies passe par la réduction du temps passé assis, et donc par une diminution du temps consacré à la télévision.