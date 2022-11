Quelles sont les dix douleurs les plus insupportables ?

L'ESSENTIEL L’Inserm définit la douleur comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, difficile à quantifier et à qualifier.

Une douleur aiguë qui dure plus de trois mois devient une douleur chronique.

30 % des adultes souffrent de douleurs chroniques.

Sur une échelle de un à dix, vous avez mal comment ? Aux urgences, la question est courante. Et selon les personnes et la raison de leur venue, la réponse peut varier du tout au tout. Au Canada, des chercheurs ont travaillé sur une méthode pour évaluer précisément les niveaux de douleur. Appelé Pain Questionnaire, ou questionnaire de douleur, il a été mis au point par une équipe de l’université de McGill. Il repose sur trois sections : les symptômes de la douleur, son évolution dans le temps et sa force. Le résultat est ensuite compris entre 0 et 78 : plus le chiffre est élevé, plus le niveau de douleur est important. Futura Sciences a recensé les dix douleurs les plus insupportables relevées par le test.

10. La névralgie du trijumeau

Selon le service de neurochirurgie de l’hôpital Lariboisière, c’est une "douleur extrême" au visage, marquée par des "crises de douleurs faciales intenses, semblables à un choc, électrique". Cette douleur, provoquée par une lésion ou une blessure du nerf trijumeau, peut être la conséquence d’une maladie, comme la sclérose en plaques, mais elle peut aussi être provoquée par la compression de ce nerf par un vaisseau sanguin.

9. Migraine

Plus connue, la migraine est caractérisée par "des crises répétées se manifestant essentiellement par de pénibles maux de tête (céphalées)", explique l’Inserm. Ses causes sont multiples : changements émotionnels, surmenage, variation hormonale, changement climatique, etc. "Elle retentit plus ou moins fortement sur les activités quotidiennes, mais elle oblige souvent la personne à arrêter ses activités et à s'isoler dans le calme et la pénombre", précise l’Assurance maladie. En France, ces crises de douleur concernent 12 % des adultes.

8. Colique néphrétique

Provoquée par une augmentation de la pression au niveau des reins et des voies urinaires, la colique néphrétique engendre une douleur intense au niveau lombaire et abdominal. Aussi appelée calcul rénal, elle se manifeste d’abord par une douleur intense dans le dos, qui va se déplacer dans le ventre et l’aine. Elle n'est présente que d’un côté, celui où se trouve le calcul à l’origine de la colique. Des antidouleurs aident à calmer le mal et un traitement adapté est mis en place pour éliminer le calcul.

7. Fibromyalgie

Cette maladie génère des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. La pathologie serait liée à une altération du système de détection et de contrôle de la douleur, ce qui fait que certaines choses non-douloureuses le deviennent : par exemple, le simple fait d’être touché peut faire mal.

6. Polyarthrite rhumatoïde

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire des articulations. Elle se manifeste par la "fabrication d'auto-anticorps dirigés contre la membrane synoviale des articulations", explique l’Assurance maladie. Ces cellules vont s’accumuler dans les articulations et détruire les structures qui les composent, comme le cartilage ou les tendons. Les douleurs se concentrent au niveau des articulations touchées, avec parfois des sensations de brûlure ou de raideur.

5. Maladie de Crohn

Cette maladie inflammatoire chronique touche le tube digestif. Elle se manifeste sous forme de poussées, qui alternent avec des phases de rémission. Les personnes concernées peuvent ressentir des douleurs articulaires, une forte fatigue, de la fièvre, des douleurs abdominales, etc. En France, elle touche près d’une personne sur 1.000.

4. Amputation d’un doigt

Plusieurs raisons peuvent conduire à l’amputation. Selon le membre touché, la douleur varie. D’après les résultats du questionnaire, le doigt est la région la plus douloureuse, à cause du nombre important de nerfs présents. L’amputation du doigt peut aussi générer des "douleurs fantômes" : comme le rappelle l’Association pour la défense et l’étude des personnes amputées, elles sont "ressenties par au moins les deux tiers des nouveaux amputés, et après un an près d’un tiers s’en plaint encore". Cela peut être la sensation que le doigt est encore présent, des douleurs au niveau du moignon, etc.

3. Accouchement

Les contractions, la durée du travail, et l’accouchement en lui-même : la naissance est douloureuse pour les mères, en particulier pour celles qui accouchent pour la première fois. Depuis les années 1980, les péridurales se sont généralisées, permettant d’atténuer légèrement ces douleurs.

2. Piqure de Paraponera

Cette piqure de fourmi engendre une douleur similaire à celle d’une balle de fusil. En piquant, elle injecte un venin qui va rendre la zone douloureuse pendant plusieurs heures. La douleur touche tout le membre concerné et peut se manifester sous forme de spasmes.

1. Syndrome douloureux régional complexe (SDRC)

C’est la douleur la plus insupportable selon les chercheurs canadiens. Ce syndrome, aussi appelée algoneurodystrophie, est lié à un nerf abîmé suite à un événement traumatique : une fracture, une entorse, une luxation ou des microtraumatismes répétés. La maladie peut guérir, mais il est primordial de la prendre en charge au plus tôt.