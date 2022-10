Douleurs menstruelles : vous pouvez les diminuer grâce à votre alimentation

L'ESSENTIEL La dysménorrhée, ou règles douloureuses, désigne les douleurs dans le bas du ventre, le bas du dos, les hanches ou à l’intérieur des cuisses qui précèdent, accompagnent ou suivent la menstruation.

Selon une étude de l’Ifop, près d’une femme sur deux souffre de règles douloureuses. La dysménorrhée sévère touche environ une femme sur quatre.

La cause de ces douleurs est mal connue, mais l’inflammation joue un rôle important. De bons choix alimentaires pourraient aider à les soulager, selon une récente étude.

Bien que les douleurs menstruelles pourrissent la vie de nombreuses femmes et adolescentes chaque mois, beaucoup considèrent que l’on ne peut pas y faire grand chose. Les médicaments antidouleurs en vente libre sont souvent utilisés, mais avec des résultats positifs limités. Or, une nouvelle étude montre que l'alimentation peut être un facteur clé pour réduire ces douleurs.

Les régimes riches en oméga-3 et pauvres en aliments transformés recommandés

Les régimes riches en viande, huile, sucre, sel, café et acides gras oméga-6 ont tendance à provoquer davantage d’inflammation. Au contraire, les régimes riches en acides gras oméga-3 et pauvres en aliments transformés, en huile et en sucre réduisent l'inflammation. Les personnes suivant un régime végétalien (excluant les graisses animales) présentaient les taux d'inflammation les plus faibles.

L’inflammation joue un rôle important dans les douleurs menstruelles et la réduire permet de les soulager. Les muscles de l'utérus se contractent à cause des prostaglandines, qui sont actives dans les réponses inflammatoires.

Changer son alimentation peut être une solution contre les douleurs menstruelles

Pour étudier l'effet de l'alimentation sur les douleurs menstruelles et identifier les aliments qui y contribuent et ceux qui peuvent les réduire, les chercheurs ont effectué une revue de la littérature scientifique sur le sujet. Les résultats, qui n'ont pas encore été publiés, ont été présentés lors de la réunion annuelle de la North American Menopause Society (NAMS), se tenant à Atlanta aux États-Unis, du 12 octobre à aujourd’hui.

"J'espère que cette recherche pourra aider celles qui ont leurs règles à réduire la douleur qu'elles ressentent", a déclaré Serah Sannoh, co-auteure de l’étude et chercheuse à l'université Rutgers, dans un communiqué. "Étant donné que les douleurs menstruelles représentent [entre autres] l'une des principales causes d'absentéisme scolaire chez les adolescentes, il est important d'explorer les options qui peuvent minimiser la douleur. La modification du régime alimentaire pourrait être une solution relativement simple qui pourrait leur apporter un soulagement substantiel", a ajouté la Dr Stephanie Faubion, directrice médicale du NAMS.