Douleur de l’épaule : penser à la souris…

L'ESSENTIEL Les douleurs de l'épaule sont un symptôme fréquent surtout après 50 ans.

L’épaule comporte trois os : la clavicule, la scapula ou omoplate et l’humérus.

Les douleurs de l’épaule sont souvent insupportables et finissent par gêner le sommeil car ne cédant pas au repos. Et surtout, dont on retrouve rarement l’origine. Dans la plupart de ces douleurs de l'épaule, les examens, même les plus sophistiqués, sont normaux. Les traitements classiques n’ont qu’un effet réduit, qu’il s’agisse des anti-inflammatoires ou des infiltrations de corticoïdes. Seule la kinésithérapie parvient à atténuer un peu la souffrance, au prix de nombreuses séances très spécialisées.

L’immobilité devant l’ordinateur

Dans quelques cas, cette douleur disparaît aussi soudainement qu’elle est arrivée, mais la plupart du temps, le sommeil autrement que couché sur le dos est impossible. Si bien qu’il n’est pas rare de voir le médecin prescrire des calmants ou des somnifères qui règlent très mal le problème, car on ne soulage pas véritablement la cause.

Il aura fallu, en fait, assez longtemps pour comprendre que la grande majorité de ces symptômes, que l’on retrouve souvent chez des sportifs forcenés qui brutalisent leur épaule, est, en fait, due à… l’immobilité devant l’ordinateur et au simple mouvement de manipulation de la souris. Un fil trop court, un clavier et un écran mal placés suffisent, lorsque le geste se répète des milliers de fois, à créer ce traumatisme de nos muscles, tendons et articulations. Et c’est très vite le cas lorsque la station devant l’ordinateur dépasse l’heure quotidienne, ce qui est la ration minimale d’un internaute convaincu. Comme la cause n’est pas traitée, les médicaments agissent comme un emplâtre sur une jambe de bois.

L'abstinence informatique, un remède simple

Pour faire céder la douleur, le remède est assez simple. Quelques jours, voire semaines si le mal est profond, d’abstinence informatique, aidée par des anti-inflammatoires, qui ont là une vraie raison d’être prescrits. C’est souvent une douleur qui disparaît curieusement loin du travail…

Il faut aussi mettre en place de mesures simples. Changer la souris par une trackball, rallonger le câble ou passer au sans-fil pour éviter de surfer le bras tendu. Revoir la chaise pour que les bras et les yeux soient dans la position idéale par rapport au clavier et à l’écran.

Certes, nos médecins deviennent de plus en plus compétents devant ce type de problèmes non enseignés pendant leurs études, mais les meilleurs conseils de bon sens se trouvent encore… en surfant !