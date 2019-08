Fracture de l'épaule : porter une simple écharpe donne les mêmes résultats que la chirurgie

La dernière étude menée par les chercheurs de l'Université d'Aarhus, de l'Hôpital régional de Viborg, au Danemark, et d'un certain nombre de départements universitaires en Finlande, en Estonie et en Suède, a montré que l'utilisation d'un harnais de bras pendant trois semaines peut donner exactement les mêmes résultats que la chirurgie pour traiter la fracture de l'épaule.

Les chercheurs ont souligné qu'il n'y a rien à gagner à opérer un patient avec une fracture dite déplacée de l'épaule.

88 patients âgés

L'étude publiée par la revue scientifique PLOS Médecine a été conclue après avoir examiné la récupération d'épaule blessée chez 88 patients âgés de plus de soixante ans qui s'étaient tous blessés ou déplacés l'épaule.

Généralement, les chirurgiens et les orthopédistes du monde entier joignent les os de l'épaule à l'aide de plaques et de vis à métal. Cependant, ce qui a été observé dans l'étude, c'est que ce n'était absolument pas nécessaire, car garder le bras dans un harnais pendant trois semaines peut avoir les mêmes résultats pour le patient.

Avant d'en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont demandé à la moitié des participants de subir une chirurgie de l'épaule, tandis que l'autre moitié devait garder leur bras dans une écharpe pendant trois semaines. Les 88 participants étaient sous la supervision de physiothérapeutes et ont été suivis pendant deux ans dans le cadre de l'étude.

Après la fin de l'étude, les chercheurs ont constaté que ceux qui avaient subi une chirurgie de l'épaule et ceux qui avaient utilisé les élingues des bras pour se remettre de la fracture ou du déplacement des os de l'épaule n'ont montré aucune différence du tout. La comparaison entre les deux types de traitement était basée sur la propre évaluation de la fonctionnalité, de la douleur et de la qualité de vie des patients.

Le directeur de l'étude, le professeur de rééducation orthopédique Inger Mecklenburg, du département de médecine clinique de l'université d'Aarhus et de l'hôpital universitaire d'Aarhus, déclare : "Les résultats suscitent de nouvelles idées parmi les membres de la communauté médicale quant au meilleur traitement à adopter et l'on peut conclure que le traitement le moins intrusif est la meilleure option.

Un défi

Selon Mme Inger, l'étude a souligné que, compte tenu de la capacité des patients à accomplir les tâches quotidiennes, de leur niveau de douleur et de leur qualité de vie, seul un harnais devrait être préféré et les patients devraient être épargnés par la douleur et les complications liées à la chirurgie.

Selon elle, l'étude remettra en question la pratique courante qui consiste à opérer des patients dont l'épaule est fracturée ou déplacée, pratique qui est suivie par les médecins du monde entier. Elle affirme qu'avec les résultats de l'étude en main, elle était prête à mener une discussion entre professionnels.

"Passer de plus en plus à moins a toujours été un défi, surtout dans la profession médicale, et étant donné ce fait, il était essentiel que l'équipe de recherche s'assure que l'étude était aussi complète qu'elle l'était ", dit-elle.

Le point de départ fondamental de l'étude était de trouver la meilleure forme de traitement pour ce type de blessure ", explique Inger. Nous avons prouvé qu'il n'y a pas d'effet bénéfique de la chirurgie et les divers services de soins de santé devraient tenir compte de ce fait ", dit-elle.