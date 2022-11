Diabète de type 2 : 3 causes surprenantes d'hospitalisation

L'ESSENTIEL 90 % des diabétiques sont atteints d’un diabète de type 2.

Cette étude est la première à analyser de manière aussi précise la cause des hospitalisations des personnes atteintes de diabète de type 2.

À long terme, le diabète peut entraîner de graves complications. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), cette maladie peut être à l’origine d’accidents vasculaires cérébraux (AVC), d’athérosclérose, de dépôt d’une plaque sur la paroi des artères à l’origine d’infarctus du myocarde, d’artérites des membres inférieurs, d’une déficience visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité, de maladies hépatiques, de problèmes de cicatrisation, etc.

Diabète de type 2 : l’anémie ferriprive constitue un risque d'hospitalisation

Une étude parue dans la revue Diabetes Research and Clinical Practice allonge encore cette liste. Les chercheurs estiment que les personnes atteintes de diabète de type 2, une maladie caractérisée par un taux trop élevé de sucre dans le sang, sont plus à risque d’être hospitalisées pour cause d’anémie ferriprive. Cette pathologie se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges dans le sang à cause d'un manque de fer. Les symptômes sont de la fatigue, des étourdissements ou encore un rythme cardiaque rapide et irrégulier. Néanmoins, dans la plupart des cas, l’anémie ferriprive peut être traitée.

Chez les femmes atteintes de diabète de type 2, l’anémie ferriprive constitue le plus grand risque d'hospitalisation. "Ce résultat n’a jamais été observé auparavant, estime le professeur Dianna Magliano, l’un des auteurs, dans un communiqué. L’ampleur de l'anémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2 a été l'une des observations les plus surprenantes. Bien que l'on sache que le diabète peut contribuer à l'anémie par une réduction de l'absorption du fer, des saignements gastro-intestinaux et des complications, nous ne nous attendions pas à ce que le lien entre le diabète et l'anémie ferriprive soit une complication si significative". Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont analysé les données de 456.265 personnes atteintes de diabète de type 2 récoltées entre 2010 et 2017.

Hospitalisation : des troubles mentaux et gastro-intestinaux liés au diabète

"Nous avons une meilleure gestion du diabète, donc la proportion de ceux qui se présentent à l'hôpital avec une maladie cardiovasculaire ou une maladie rénale diminue, poursuit Dianna Magliano. Nous assistons maintenant à une diversification des complications du diabète. C’est une découverte clinique importante car cela signifie que nous devrions peut-être réévaluer la gestion du diabète pour inclure le traitement et la prévention de ces autres [facteurs de risque] qui augmentent. Nos résultats suggèrent la possibilité d'un lien biologique entre le diabète de type 2 et l'anémie ferriprive, mais des recherches supplémentaires devront être menées pour le confirmer”.

Beaucoup de causes d’hospitalisation liées au diabète, que les scientifiques ont observées lors de leurs travaux, étaient déjà connues, à l’instar de l'insuffisance cardiaque ou la crise cardiaque. Néanmoins, ils ont aussi trouvé des raisons moins connues d’hospitalisation, comme des problèmes gastro-intestinaux et certains troubles de la santé mentale. Le stress, la dépression et la schizophrénie par exemple avaient des niveaux d'hospitalisations qui, dans certains cas, dépassaient les complications traditionnelles du diabète.

"Les personnes atteintes de diabète de type 2 ont plus de risque d'hospitalisation toutes causes confondues par rapport à la population générale, y compris pour des causes qui ne sont pas couramment associées au diabète, conclut le professeur Dianna Magliano. Ce sont des découvertes importantes qui montrent la nécessité de changer la prise en charge du diabète en tenant compte de ces nouvelles complications" et ainsi éviter l’hospitalisation aux patients.