Diabète : le yoga aussi efficace que les médicaments ?

L'ESSENTIEL Le diabète est un problème majeur de santé publique qui touche plus de 463 millions de personnes dans le monde.

1 personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde, soit plus que le sida, la tuberculose et la malaria.

Yoga, méditation de pleine conscience, qigong… Ces pratiques ont le vent en poupe et leurs bienfaits pour la santé mentale et notamment la gestion du stress, sont reconnues. Mais leurs bénéfices pourraient aller plus loin. Une nouvelle étude de la Keck School of Medicine de l'USC, publiée dans le Journal of Integrative and Complementary Medicine, révèle en effet que ces techniques psychocorporelles et surtout le yoga, réduiraient considérablement la glycémie des diabétiques.

Le yoga réduit la glycémie au même titre que les médicaments

Les auteurs de l'étude ont recueilli des données provenant de 28 essais contrôlés randomisés menés dans le monde entier entre 1993 et 2022, au cours desquels des personnes atteintes de diabète de type 2 ont commencé une pratique psychocorporelle en même temps que leur traitement. Après avoir comparé les résultats de santé de ce groupe avec ceux des personnes qui ne recevaient que des médicaments pour réduire leur taux de glycémie, ils ont découvert que le yoga était la pratique corps-esprit la plus courante et qui avait montré les effets les plus importants.

Ils observaient en effet une diminution moyenne de 1 % de l'hémoglobine A1C, un marqueur de la glycémie moyenne au cours des trois derniers mois. Si 1 % peut sembler peu, les auteurs rappellent que les effets sont similaires à ceux de la metformine, un médicament populaire contre le diabète, qui réduit l'hémoglobine A1C de 1,1 %.

Pratiquer du yoga pour prévenir le risque de diabète ?

Ces résultats suggèrent que les pratiques psychocorporelles pourraient être une bonne alternative pour les personnes qui ne veulent pas prendre de médicaments. Elles pourraient également avoir des effets préventifs chez les personnes à risque de développer un diabète et dont le nombre ne cesse d’augmenter dans le monde de façon inquiétante, d’après la Fédération Française des Diabètiques.

Le diabète de type 2, le type de diabète le plus fréquent (plus de 90% des cas) est également en forte progression dans le monde entier. Cette progression est liée à l’évolution des modes de vie, surtout l’alimentation et l’activité physique rappelle le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d’un excès de sucre dans le sang, appelé hyperglycémie. L’hyperglycémie prolongée du diabète expose à de nombreuses complications sévères par atteinte des vaisseaux sanguins ou dégénérative : infarctus du myocarde et insuffisance cardiaque, rétinopathie (yeux), insuffisance rénale, accident vasculaire cérébral, artériopathie et neuropathie des membres inférieurs.