Quels sont les bienfaits du yoga et de la méditation sur la douleur chronique?

L'ESSENTIEL Selon une étude américaine, les personnes souffrantes de douleur chronique perçoivent moins la douleur après avoir été formé au yoga et à la méditation en pleine conscience.

Une manière d'améliorer leur qualité de vie.

Pour apaiser les douleurs chroniques et la dépression, le yoga et la méditation sont vos meilleurs alliés. C'est le résultat d'une étude publiée dans le numéro de septembre 2020 du Journal of the American Osteopathic Association. Des scientifiques américains ont remarqué que ces pratiques en vogue conduisent à “une amélioration significative des perceptions des participants sur la douleur, l'humeur et la capacité fonctionnelle.” Une bonne nouvelle pour les 100 millions de personnes aux États-Unis qui souffrent de douleur chronique et représente un investissement de 635 milliards de dollars selon les auteurs de l'étude.

“De nombreuses personnes ont perdu espoir car, dans la plupart des cas, la douleur chronique ne se résorbera jamais complètement, déclare Cynthia Marske, autrice principale de l'étude, médecin ostéopathe et directrice de la formation médicale diplômée aux cliniques de santé communautaire de Benton et du comté de Linn (Oregon, États-Unis). Cependant, le yoga et la méditation consciente peuvent aider à améliorer la structure et la fonction du corps, ce qui soutient le processus de guérison.” Le soin et le rétablissement sont intrinsèquement différents, tempère Cynthia Marske. “Guérir signifie éliminer la maladie, tandis que se rétablir signifie devenir plus entier. Avec la douleur chronique, la guérison consiste à apprendre à vivre avec un niveau de douleur gérable. Pour cela, le yoga et la méditation peuvent être très bénéfiques.”

Étude clinique

Pour aboutir à ces conclusions, la chercheuse a donné huit semaine de formation intensive à 28 patients de l'Oregon souffrant depuis au moins un an de douleurs chronique, “population semi-rurale où les problèmes d'accessibilité financière, de dépendance et d'accès aux soins sont courants”. Ces participants ont appris la méditation en pleine conscience ainsi que le hatha yoga. Un système éducatif “systématique basé sur la formation des personnes à avoir une conscience de soi dans le moment présent et de manière non critique” détaillent les chercheurs. Là, ils ont remarqué que 89% des participants déclarent que le programme les avait aidés à trouver des moyens de mieux faire face à leur douleur, tandis que 11% ne voyaient pas d'évolution.



Selon Cynthia Marske, certains patients ressentent une baisse similaire suite à l'utilisation d'un antidépresseur. “La douleur chronique va souvent de pair avec la dépression, déclare-t-elle. La méditation et le yoga basés sur la pleine conscience peuvent aider à restaurer la santé mentale et physique d'un patient et peuvent être efficaces seuls ou en combinaison avec d'autres traitements tels que la thérapie et les médicaments.” Ces résultats renforcent d'autres études effectuées sur l'utilisation de ces méthodes sur la douleur chronique perçue et la dépression. Une autre manière de dire que prendre soin de soi est peut-être un bon médicament.