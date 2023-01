Diabète de type 2 : un nouveau traitement en vue ?

L'ESSENTIEL En France en 2020, plus de 3,5 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète, soit 5,3 % de la population.

Le diabète de type 2 est la forme la plus fréquente du diabète (plus de 90% des cas).

Il est caractérisé par une résistance à l'insuline et une carence de sécrétion d'insuline. Il survient surtout chez les adultes d’âge mûr, mais parfois à un âge plus jeune, voire à l’adolescence.

Le médicament appelé metformine est l'un des traitements les plus courants pour le diabète de type 2. Malheureusement environ 15 % des patients ne sont pas en mesure de le prendre. Un autre type de classe de médicaments couramment utilisés (sécrétagogues d'insuline) pour traiter le diabète n'est pas aussi efficace pour les patients à un stade avancé qui ont également besoin d'une option différente.

"Il existe un besoin croissant de trouver de nouvelles thérapies pour le diabète de type 2", déclare John Ussher dans un communiqué. C’est pourquoi ce professeur en sciences pharmaceutiques a travaillé avec son équipe afin de découvrir un nouveau traitement. Leurs travaux ont été récemment publiés dans la revue Diabetes.

Diabète de type 2 : des antipsychotiques efficaces comme traitement

Le mécanisme de l'organisme sur lequel John Ussher et son équipe ont porté leur attention est la "succinyl CoA: 3-cétoacide CoA transférase" (SCOT), une enzyme impliquée dans le processus corporel de production d'énergie. Ils ont utilisé la modélisation informatique pour trouver des médicaments susceptibles d'interagir avec cette enzyme et sont tombés sur une ancienne génération de médicaments antipsychotiques, une classe de médicaments appelée diphénylbutylpipéridines, ou DPBP en abrégé. L’équipe de chercheurs avait précédemment découvert qu'un médicament spécifique de cette classe appelé pimozide pouvait être réutilisé afin d'aider à traiter le diabète, mais ils ont depuis élargi leur champ d'action pour voir si une plus grande partie de la classe DPBP pourrait également être utile pour traiter la maladie.

"Pour l'instant, nous avons testé trois médicaments. Il semble que toute la famille de ces composés interagisse avec cette protéine [SCOT] et puisse améliorer le contrôle de la glycémie dans le diabète de type 2 en empêchant le muscle de brûler les cétones comme source de carburant", explique le professeur. "Nous pensons que cette inhibition du SCOT est la raison pour laquelle ces antipsychotiques pourraient en fait avoir une seconde vie pour être réutilisés comme agent antidiabétique", ajoute-t-il

Cette trouvaille peut accélérer la mise sur le marché du médicament

Le développement d'un médicament est un processus compliqué, long et coûteux. Cela implique de nombreux essais cliniques, ce qui peut vite coûter très cher. Sans oublier que cela peut prendre des années pour passer du développement en laboratoire à l'utilisation en clinique ou à l'hôpital. La réaffectation d'un médicament permet aux chercheurs de se concentrer spécifiquement sur l'efficacité et l'innocuité de la nouvelle utilisation prévue, offrant ainsi la possibilité de fournir un nouveau traitement plus rapidement et à moindre coût. "Comme vous disposez déjà de données de sécurité, cela accélère quelque peu le processus", explique John Ussher.

Étant donné que les médicaments DPBP étaient à l'origine des antipsychotiques, bon nombre de leurs effets secondaires potentiels tels que la somnolence, les étourdissements ou la fatigue découlent de leurs effets sur leur cible d'origine : les récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Le laboratoire de John Ussher prévoit d'essayer de créer une version modifiée de la classe de médicaments qui n'atteint pas le cerveau et a moins d'effets indésirables potentiels.