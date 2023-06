Diabète de type 2 : et s’il suffisait de changer ses habitudes du petit-déjeuner ?

L'ESSENTIEL Prendre un petit-déjeuner pauvre en glucides serait bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2.

Cela leur permettrait de réduire leur glycémie ainsi que sa fluctuation.

Certains participants ont même réduit la quantité de médicaments qu’ils prenaient pour leur diabète.

On dit que c'est le repas le plus important… Et cela pourrait être encore plus le cas pour les personnes atteintes de diabète de type 2 : le petit-déjeuner ! Selon une étude publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition, réduire son apport en glucides au petit-déjeuner pourrait être bénéfique pour les patients souffrant de cette pathologie car cela les aiderait à mieux contrôler leur glycémie pendant le reste de la journée.

Un petit-déjeuner faible en glucides mais riche en protéines et en matières grasses

Le petit-déjeuner plébiscité par les scientifiques doit être faible en glucides mais plus riche en protéines et en matières grasses comme, par exemple, des œufs ou du fromage. "Nous ne parlons pas d'une refonte complète de l'alimentation, explique la Dre Barbara Oliveira, dans un communiqué. L'une des nombreuses complications pour les personnes atteintes de diabète de type 2 est l'augmentation rapide ou importante de la glycémie après un repas. Nos recherches indiquent qu'un repas pauvre en glucides le matin semble aider à contrôler la glycémie tout au long de la journée. Nous avons [aussi] observé qu’un premier repas de la journée faible en glucides et riche en protéines et en matières grasses pouvait limiter les fluctuations hyperglycémiques."

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont mené leurs travaux sur 121 participants répartis en deux groupes. Pendant 12 semaines, le premier groupe a eu des petits-déjeuners à faible teneur en glucides (précisément 8 grammes (g) de glucides, 25 g de protéines et 37 g de matières grasses), tandis que le second de faibles quantités de matières grasses mais plus de glucides le matin (56 g de glucides, 20 g de protéines et 15 g de matières grasses). Dans les deux groupes, les petits-déjeuners apportaient 450 calories à chaque participant.

Un meilleur contrôle du diabète de type 2 grâce à un petit-déjeuner faible en glucides

Grâce à un appareil de surveillance continue de la glycémie et à des tests sanguins, les chercheurs ont pu suivre la glycémie des participants. Leur poids et leur tour de taille ont aussi été enregistrés au début et à la fin de l’étude.

Résultats : les personnes du premier groupe ont eu une réduction de leur glycémie, de la fluctuation de leur glycémie ainsi que de leur taux de glucose pendant la journée. Certains ont même pu réduire les médicaments qu’ils prenaient. Les chercheurs estiment donc qu'un petit-déjeuner à faible teneur en glucides peut stabiliser la glycémie tout au long de la journée. En revanche, aucun changement n’a été observé sur le poids et le tour de taille.

En parallèle, les scientifiques ont aussi observé que, naturellement, les participants du premier groupe consommaient moins de calories et de glucides au déjeuner et pendant le reste de la journée. Ils indiquent donc qu’un petit-déjeuner riche en matières grasses et en protéines, bien que faible en glucides, peut avoir un impact sur les habitudes alimentaires quotidiennes.