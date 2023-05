Perte de poids : le jeûne intermittent bénéfique en cas de risque de diabète de type 2

L'ESSENTIEL Pour la perte de poids, le jeûne intermittent et la restriction calorique donnent des résultats comparables en termes de glycémie lorsque leurs effets sont évalués à jeun.

Une nouvelle étude a réalisé une comparaison de ces deux méthodes après repas.

Pour les personnes à risque de diabète de type 2, le jeûne intermittent apporte un meilleur bénéfice.

La restriction calorique, ou la limitation des apports caloriques, est une technique éprouvée pour la gestion du poids et la prévention du diabète de type 2. Cependant, le jeûne intermittent, qui consiste en une alternance de périodes de jeûne et de périodes d'alimentation, est de plus en plus populaire comme alternative pour la perte de poids. Les deux approches semblent fournir des résultats similaires lorsqu'elles sont évaluées à jeun.

Mais une nouvelle étude publiée dans Nature a comparé après un repas les effets du jeûne intermittent avec la restriction calorique sur la glycémie chez des adultes à risque de développer le diabète de type 2. Les participants du groupe jeûne intermittent ont suivi un régime avec une restriction de temps pour les repas, tandis que le groupe restriction calorique n'a pas dû respecter une limitation de temps pour les repas. Les résultats montrent que le jeûne intermittent a conduit à une amélioration plus importante de la tolérance au glucose par rapport au groupe restriction calorique. Cependant, les différences entre les groupes ont diminué après 18 mois.

Etude de la glycémie après les repas

Les participants - un groupe de 209 adultes à risque de développer un diabète de type 2- ont été répartis en deux groupes, l'un pratiquant le jeûne intermittent et l'autre la restriction calorique quotidienne. Les résultats ont montré après 6 mois un bénéfice modeste pour la glycémie après repas pour le jeûne intermittent par rapport à la restriction calorique quotidienne chez les adultes à risque élevé de diabète de type 2. Cette mesure de la glycémie post-prandiale pourrait fournir de meilleurs indicateurs sur le risque de diabète et son contrôle.

L'heure des repas et les conseils de jeûne pourraient avoir une influence

L'étude a également souligné l'importance de l'heure des repas et des conseils de jeûne pour l'efficacité de ces pratiques. Les chercheurs ont noté que le groupe pratiquant le jeûne intermittent avait des horaires de repas plus réguliers et des conseils de jeûne plus stricts que le groupe soumis à une restriction calorique. Ces résultats suggèrent que les instructions fournies aux personnes pratiquant le jeûne intermittent pourraient être un facteur clé de leur succès. Ces résultats sont importants car ils montrent que les avantages du jeûne intermittent peuvent être encore plus grands si les pratiques sont correctement conçues et suivies.

Le jeûne intermittent comme un choix pour une alimentation saine

Le jeûne intermittent offre une flexibilité qui peut plaire à certaines personnes par rapport à la restriction calorique, qui peut être plus difficile à suivre pour des périodes prolongées. De plus, selon une étude publiée dans Obesity Reviews en 2021, le jeûne intermittent pourrait être plus durable à long terme que la restriction calorique pour la perte de poids. Cette étude a également montré que le jeûne intermittent peut conduire à des améliorations de la tension artérielle, de la dyslipidémie et de l'inflammation, qui sont des facteurs de risque pour le développement du diabète de type 2.

Le potentiel du jeûne intermittent dans un cadre clinique

Bien que le jeûne intermittent semble prometteur pour améliorer la tolérance au glucose chez les personnes à risque de développer un diabète de type 2, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la meilleure façon de l'appliquer dans un cadre clinique. Les deux études mentionnées ci-dessus ont impliqué des participants en bonne santé ou à risque élevé de diabète de type 2, mais des études sont nécessaires pour évaluer l'efficacité du jeûne intermittent chez les personnes atteintes de diabète de type 2. De plus, il convient d'étudier les effets à long terme du jeûne intermittent sur la santé et le risque de développer d'autres maladies chroniques.