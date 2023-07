Dépression : une nouvelle approche serait plus efficace que la thérapie cognitivo-comportementale

L'ESSENTIEL L’anhédonie se traduit par une incapacité à ressentir le plaisir. Il s’agit de l’un des symptômes les plus courants de la dépression majeure.

En cas de dépression, des thérapies cognitivo-comportementales sont généralement mises en place.

La thérapie augmentée de la dépression serait une alternative potentielle à la thérapie cognitivo-comportementale, selon des chercheurs britanniques.

La dépression se caractérise principalement par des perturbations de l’humeur. L’anhédonie, autrement dit une incapacité à ressentir le plaisir, est l’un des symptômes les plus courants de la dépression majeure. Dans le cadre du traitement de la souffrance psychique, des thérapies cognitivo-comportementales sont généralement réalisées.

La thérapie augmentée de la dépression améliore le bien-être des patients

Dans une étude publiée dans la revue Lancet EClinical Medicine, des chercheurs de l’Université d’Exeter (Royaume-Uni) ont observé que la thérapie augmentée de la dépression pourrait être une potentielle alternative à la thérapie cognitive et comportementale.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont organisé un essai clinique comprenant 82 adultes souffrant de dépression modérée à sévère et présentant des caractéristiques d’anhédonie. Les participants ont été assignés par hasard à 20 séances individuelles de thérapie augmentée de la dépression ou de thérapie cognitivo-comportementale. Leur progression a été évaluée au début de la recherche, ainsi que six, douze et dix-huit mois après la fin de l'essai.

La thérapie augmentée de la dépression accorde autant d’importance à l’amélioration du bien-être qu’à la réduction des symptômes dépressifs. "Dans le cadre de cette prise en charge, nous encourageons les patients à adopter une nouvelle perspective face à leurs difficultés, afin d'apprendre à bien vivre avec une humeur dépressive. L'objectif principal est de les aider à identifier ce qui est important pour eux dans les domaines clés de la vie, à prendre des mesures pour vivre une vie conforme à ces valeurs, à saisir les opportunités et à gérer les défis, afin qu'ils puissent éprouver du bien-être et du plaisir", a expliqué Barney Dunn, auteur principal de l’étude et professeur de psychologie clinique à l'université d’Exeter.

Thérapie augmentée de la dépression : "J'ai appris à apprécier les bonnes choses de la vie"

D’après les résultats, la thérapie augmentée de la dépression serait plus susceptible de renforcer le sentiment de bien-être et de réduire la dépression à la fin du traitement, par rapport à la thérapie cognitivo-comportementale. Katie, une patiente souffrant de dépression sévère, a notamment observé les effets positifs de cette nouvelle approche thérapeutique. "Auparavant, mon traitement avait toujours été axé sur l'élimination des symptômes de la maladie mentale. La thérapie augmentée de la dépression a changé mon point de vue et m'a aidée à prendre des mesures pour améliorer mon bien-être, tout en me permettant d'être plus authentique et d'agir d'une manière plus conforme à mes valeurs. Cette prise en charge m'aide à prendre des décisions qui me semblent justes et me donne une identité en dehors de la maladie mentale, ce qui est formidable. J'ai appris à apprécier les bonnes choses de la vie qui me font plaisir, même lorsque je passe une semaine difficile. Cela a vraiment changé les choses pour moi", a-t-elle décrit.