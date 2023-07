Dépression : une nuit blanche pourrait améliorer l’humeur des patients

L'ESSENTIEL Le manque de sommeil augmente l'humeur négative chez les adultes en bonne santé.

En revanche, pour 43 % des patients dépressifs, une nuit blanche a réduit leurs symptômes.

Le fait de ne pas dormir renforce la connectivité de l'amygdale avec le cortex cingulaire antérieur, ce qui est en lien avec une meilleure humeur chez certaines personnes.

On le sait : le manque de sommeil peut perturber la régulation de l'humeur et des émotions. Mais chez les personnes atteintes de dépression, une nuit blanche peut induire une amélioration rapide et efficace de l'humeur. C’est ce qu’ont récemment révélé des chercheurs de l'université de Pennsylvanie (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont mené une expérience auprès de 38 adultes en bonne santé, 30 patients touchés par des troubles dépressifs et 16 personnes témoins ayant bénéficié d’un sommeil ininterrompu.

Les effets d'une nuit blanche analysés à travers l'imagerie médicale

Pour explorer les effets d’un manque de sommeil sur l’humeur et les réseaux de connectivité fonctionnelle, tous les volontaires ont subi trois séances d'IRM à l'état de repos au cours des cinq jours. Le premier scanner a eu lieu après une nuit de sommeil normale, le matin du deuxième jour, et a servi de référence. Dans les groupes n’ayant pas bien dormi, les personnes ont subi leur deuxième séance d'IRM le matin du troisième jour, après une nuit de sommeil normale. Ensuite, les participants ont eu droit à deux nuits de sommeil réparateur et ont eu leur dernière séance de scintigraphie le matin du cinquième jour. Au total, 210 images ont été récoltées par personne. Chaque volontaire a aussi rempli un questionnaire toutes les deux heures, du deuxième au cinquième jour.

Une nuit blanche renforce la connectivité de l'amygdale avec le cortex cingulaire antérieur

Selon les données comportementales, la plupart des personnes ont vu leur humeur se dégrader immédiatement après avoir manqué une nuit de sommeil. En revanche, une nuit blanche réduisait les symptômes chez 43 % des patients dépressifs. En clair, treize volontaires souffrant de dépression sur 30 ont vu leur humeur s'améliorer.

Les scanners ont montré que le manque de sommeil augmentait la connectivité entre l'amygdale et le cortex cingulaire antérieur chez les adultes étant de meilleure humeur. Pour rappel, l’amygdale traite les stimuli effrayants ou menaçants et signale à d'autres parties du cerveau qu'il faut réagir. Quant à la région cérébrale du cortex cingulaire antérieur, elle est impliquée à la fois dans le système "émotionnel" et dans le cortex préfrontal "cognitif". Cette dernière joue un rôle important dans la capacité à contrôler et à gérer les états émotionnels ou la régulation des affects.

"Ces résultats confirment le rôle clé du circuit amygdale-cingulaire dans la régulation de l'humeur chez les populations en bonne santé et dépressives et suggèrent qu'un traitement antidépresseur rapide pourrait cibler l'amélioration de la connectivité amygdale-cortex cingulaire antérieur", ont conclu les auteurs.