Dépression : les probiotiques envisagés comme traitement complémentaire

Selon une nouvelle étude, une supplémentation en probiotiques pourrait venir renforcer l'efficacité des antidépresseurs traitant les personnes souffrant d'un trouble dépressif majeur (TDM).

Qu'est-ce que la dépression et les probiotiques ?

La dépression est un trouble mental courant qui peut avoir des conséquences graves sur la vie quotidienne des personnes qui en souffrent. Les antidépresseurs sont souvent prescrits pour traiter les symptômes de la dépression, mais ils ne sont pas toujours efficaces.

Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques qui vivent dans l'intestin et qui aident à maintenir l'équilibre de la flore intestinale. Des recherches récentes ont montré que la flore intestinale pouvait avoir un impact significatif sur le fonctionnement du cerveau et sur la santé mentale. Plusieurs études ont également suggéré que les probiotiques pouvaient être bénéfiques pour traiter les troubles de l'humeur, notamment la dépression et l'anxiété.

Des améliorations significatives

Forte de ces enseignements, l'étude clinique pilote a inclus 49 adultes de 18 à 55 ans (80 % de femmes) souffrant d'un TDM diagnostiqué et traités par des antidépresseurs à la réponse incomplète. La moitié des participants a reçu le mélange probiotique et l'autre moitié un placebo pendant huit semaines.

Les résultats ont montré que les deux groupes ont bénéficié d'une amélioration de leurs symptômes, mais qu'à partir de la quatrième semaine, des améliorations significatives ont été observées chez les participants ayant reçu le mélange probiotique. Les améliorations ont été mesurées à l'aide d'échelles d'évaluation de la dépression et de l'anxiété.

Un traitement prometteur mais qui nécessite des recherches supplémentaires

Les résultats de cette étude soulèvent des questions intéressantes sur l'utilisation des probiotiques en complément des traitements conventionnels contre la dépression.

Cependant, il est important de rappeler que ce traitement reste expérimental et que d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer les doses et les souches de probiotiques les plus efficaces.

Il est également important de souligner que les patients doivent consulter un professionnel de la santé avant de modifier tout traitement médical en cours.