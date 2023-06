Dépression, anxiété, addictions... : l'obésité favorise l'apparition de maladies mentales

L'ESSENTIEL D'après une nouvelle étude, l'obésité favorise la survenue de plusieurs maladies mentales.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs autrichiens ont étudié les données médicales de 9 millions de patients hospitalisés en Autriche entre 1997 et 2014.

Résultat : les personnes atteintes d'obésité présentaient un risque accru de dépression, d'addictions, d'anxiété, de psychoses, de troubles du comportement alimentaire (TCA) et de troubles de la personnalité par rapport au reste de la population.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs autrichiens du Complexity Science Hub Vienna met en avant que l'obésité est une condition qui peut avoir des implications sur la santé mentale de ceux qui en souffrent.

Les femmes obèses sont plus exposées aux maladies mentales

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont examiné les données médicales de neuf millions de patients hospitalisés en Autriche entre 1997 et 2014. Ils ont alors constaté que les personnes atteintes d'obésité étaient plus susceptibles de développer des troubles de la personnalité, des troubles du comportement alimentaire, de la dépression, de l'anxiété, des addictions et des psychoses par rapport au reste de la population.

Ils ont aussi découvert que les femmes obèses étaient plus exposées que les hommes obèses à ces risques. Les données des registres nationaux autrichiens ont également montré que l'obésité est souvent diagnostiquée avant les troubles mentaux, en particulier chez les jeunes et chez les femmes.

Ces résultats soulignent l'importance de comprendre les liens entre l'obésité et les troubles mentaux afin de prévenir leur apparition."Chez les patients obèses, il est essentiel de rester attentif aux signes pouvant indiquer le développement d'une pathologie mentale" concluent les chercheurs autrichiens.

17% des Français souffrent d'obésité

En France, près de 17% de la population adulte souffre d'obésité selon une enquête de l'Inserm publiée en février 2023. "L’obésité est un problème de santé publique mondial, dont l’incidence ne cesse d’augmenter. Selon l’OMS, depuis 1975, le nombre de cas d’obésité a presque triplé à l’échelle planétaire", commentait à cette occasion l'institut de recherche.

L’obésité est associée à de nombreuses comorbidités et à une mortalité élevée. On estime que cette maladie chronique complexe augmente ainsi le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles musculo-squelettiques et de nombreuses formes de cancers (de l’endomètre, du sein, des ovaires, de la prostate, du foie, de la vésicule biliaire, du rein, du colon…). Plus récemment, des données ont montré que les personnes en situation d’obésité étaient plus sujettes aux formes graves de Covid-19.