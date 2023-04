Obésité, hypertension : les dangers de la sieste

L'ESSENTIEL À travers le monde, différentes populations font la sieste dans l’après-midi, afin de pouvoir recharger leurs batteries. C’est notamment le cas de l’Espagne ou encore de la Chine.

Une étude a récemment alerté sur les risques pour la santé des siestes longues.

Les siestes de courte durée pourraient présenter différents bienfaits, en particulier sur la productivité au travail.

Dans certains pays comme l’Espagne, il est de coutume de faire une sieste pendant l’après-midi. Des chercheurs du Brigham and Women's Hospital (États-Unis) ont cependant observé que les longues siestes de plus de 30 minutes pourraient favoriser un indice de masse corporelle (IMC) ainsi qu’une tension artérielle plus élevés. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Obesity.

Les siestes longues peuvent-elles favoriser les risques d’obésité et d’hypertension ?

Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques ont examiné les données de 3.275 adultes vivant dans la région de Murcie (Espagne). Les caractéristiques métaboliques des participants ont été mesurées à l’université de Murcie. Une enquête a été également réalisée afin de recueillir des données sur les siestes et les modes de vie des volontaires. Les sujets ont ensuite été divisés entre trois catégories : ceux qui ne faisaient pas de sieste, ceux qui réalisaient une sieste de moins de 30 minutes et ceux qui faisaient une sieste de plus de 30 minutes.

D’après les résultats, les personnes effectuant de longues siestes avaient un IMC, un tour de taille, une glycémie à jeun, une pression artérielle systolique ainsi qu’une pression artérielle diastolique plus élevés que le groupe qui ne faisait pas de sieste. Lors de l’étude, les chercheurs ont également constaté que les longues siestes étaient associées à des horaires de sommeil et de dîner plus tardifs, à un apport énergétique plus important au déjeuner et au tabagisme.

Les bienfaits santé des siestes courtes

Aux yeux des scientifiques, cette recherche met en évidence un lien entre les siestes longues et les risques d’obésité et d’hypertension artérielle. Des études supplémentaires seront cependant nécessaires pour confirmer ces résultats.

"Cette étude montre qu'il est important de tenir compte de la durée de la sieste et soulève la question de savoir si les courtes siestes peuvent offrir des avantages uniques. De nombreuses institutions se rendent compte des bénéfices des courtes siestes, principalement pour la productivité au travail, mais aussi de plus en plus pour la santé en général. Si de futures études confirment les avantages des siestes courtes, je pense que cela pourrait être le moteur de la découverte des durées optimales de la sieste", a noté Frank Scheer, co-auteur de l'étude, neuroscientifique et professeur dans le programme de chronobiologie médicale de la division des troubles du sommeil et du rythme circadien du Brigham and Women's Hospital.