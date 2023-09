Diabète de type 2 : après 65 ans, l’aspirine à faible dose diminue le risque

L'ESSENTIEL Le diabète de type 2 peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Une étude, qui sera présentée en octobre, montre que la prise quotidienne d'aspirine peut réduire le risque chez les plus de 65 ans.

Mais cela ne change pas les recommandations actuelles : la prise quotidienne d'aspirine doit être prescrite par un médecin.

Le diabète de type 2 est une maladie grave. Elle augmente le risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral ou de néphropathie, une affection du rein. Souvent, l’apparition de la maladie est liée au mode de vie, mais des scientifiques travaillent sur des manières de réduire le risque. Début octobre, lors du Congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète à Hambourg en Allemagne, des chercheurs australiens présenteront l’une de ces pistes. Dans leurs travaux, ils démontrent que la prise quotidienne d’aspirine pourrait réduire le risque de diabète de type 2.

Diabète de type 2 : une étude en double aveugle pour observer les effets de l’aspirine

"Cette étude a examiné l'effet du traitement avec de l'aspirine à faible dose sur les cas de diabète et de glycémie à jeun (FPG) chez les personnes âgées", préviennent les auteurs dans un communiqué. Leurs travaux ont été réalisés en "double aveugle" avec un contrôle par placebo, ce qui signifie que ni les participants, ni les soignants, ne savaient qui recevaient de l’aspirine. Au total, 16.029 personnes ont été incluses dans l’analyse : la moitié a pris de l’aspirine, les autres ont reçu un placebo. Toutes les personnes de l’étude étaient âgées de plus de 65 ans, et ne souffraient d’aucune maladie cardiovasculaire. Dans le premier groupe de participants, les personnes ont pris 100 mg d’aspirine par jour, les autres ont reçu un placebo par jour. "Sur un suivi médian de 4,7 ans, 995 cas incidents de diabète ont été enregistrés, développent les scientifiques australiens. Par rapport au placebo, le groupe aspirine a présenté une réduction de 15 % des cas de diabète et un taux d'augmentation plus lent du FPG."

Aspirine : la prise quotidienne doit être prescrite par un médecin

Les auteurs résument leurs résultats ainsi : "Le traitement à l’aspirine a réduit les cas de diabète et a ralenti l’augmentation de la glycémie à jeun au fil du temps chez les personnes âgées initialement en bonne santé." Ils rappellent que les cas de diabète de type 2 sont de plus en plus fréquents chez les personnes âgées, la prévention grâce à l’aspirine pourrait donc être une méthode simple pour réduire cette incidence. Mais il est nécessaire, selon eux, de mener "des études plus approfondies". En effet, Sophia Zoungas, qui a dirigé l’étude, rappelle que des recherches ont montré que l’aspirine était associée à un "risque significativement accru de saignement, principalement dans le tractus gastro-intestinal". "Bien que ces nouvelles découvertes soient intéressantes, elles ne changent pas pour le moment les conseils cliniques concernant l'utilisation de l'aspirine chez les personnes âgées", prévient-elle. L’aspirine ne doit être prise quotidiennement qu’en cas de prescription médicale.