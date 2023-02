Aspirine, paracétamol : ne donnez pas vos médicaments à votre chien !

L'ESSENTIEL Les médicaments dédiés à l'Homme ne sont généralement pas adaptés aux animaux.

Aspirine, paracétamol... les cachets pour les humains peuvent provoquer des intoxications chez les chiens et les chats.

Il n'est pas recommandé non plus de leur donner de la vitamine C.

Si l'aspirine et le paracétamol sont faciles d’accès, il ne faut pas en donner à votre chien s’il semble patraque ou fiévreux. Dans un communiqué publié le 20 février, l’ANSES rappelle que les “médicaments destinés aux humains ne sont généralement pas adaptés aux animaux de compagnie, notamment en raison du poids de ces derniers”. Il y a aussi des risques d’intoxication, car ils n’ont pas le même métabolisme.

Le paracétamol peut provoquer des intoxications chez les animaux

Maux de tête, douleurs, états grippaux… nous avons le réflexe de prendre du paracétamol pour de nombreux troubles. Mais attention avec vos compagnons à 4 pattes. Ces traitements sont en tête des médicaments à l’origine d’intoxications chez les animaux.

"Les chats n’ont pas d’enzyme permettant de dégrader le paracétamol, tandis que les chiens et les autres animaux de compagnie en possèdent très peu. Le principe actif s’accumule donc dans le sang, conduisant à des effets indésirables, affectant le système sanguin, le foie ou les reins selon les espèces. Une dose, même très faible, peut être mortelle, surtout pour les chats", prévient l’ANSES.

Il faut aussi être prudent avec les anti-inflammatoires, comme l’ibuprofène ou l’aspirine. "Ils peuvent conduire chez les animaux à des troubles digestifs, rénaux et neurologiques, pouvant aller jusqu’au coma et au décès. Des cas d’intoxication ont également été signalés avec des anxiolytiques et des antidépresseurs", précise le rapport.

De plus, les bêtes ont rarement besoin de supplément en vitamine D, "leur donner un médicament en contenant sans avis médical peut conduire à un surdosage de cette vitamine".

Animaux et médicaments dédiés à l’Homme : uniquement sur prescription

Il est vrai que certains médicaments destinés aux humains peuvent être donnés aux animaux. Toutefois, cela doit uniquement être fait sur avis et prescription d’un vétérinaire.

"Dans ce cas, il faut impérativement suivre la dose et la fréquence recommandée, afin d’éviter les intoxications. Ceci est d’autant plus important que les effets secondaires peuvent être variables en fonction de l’espèce, mais également de la race, de l’âge ou des maladies de l’animal", précise l’ANSES, avant d’ajouter "les médicaments à base de lopéramide sont parfois donnés aux chiens en cas de diarrhées, mais ils peuvent provoquer des troubles digestifs et neurologiques chez les colleys et les races apparentées, du fait d’une mutation génétique dont ces chiens peuvent être porteurs".

Si votre chien ou votre chat a ingéré par accident des médicaments à usage humain, il est recommandé de contacter rapidement un vétérinaire ou un centre antipoison vétérinaire afin de connaître la conduite à tenir face à cet incident.