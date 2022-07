Voici pourquoi il est déconseillé de donner de la viande crue à son chien

L'ESSENTIEL Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui réside dans le tube digestif des êtres humains et des animaux à sang chaud.

La majorité des souches de E. coli sont inoffensives, quelques-unes seulement sont pathogènes pour l’Homme.

De nombreux propriétaires de chiens ont délaissé l’alimentation industrielle, plus précisément les croquettes et les pâtés. Ils se sont tournés vers de la nourriture crue pour leur animal de compagnie, car ces aliments non-cuits sont moins transformés et plus digestibles. Autre raison : l’alimentation crue permet au chien d’avoir des dents plus saines.

La présence de la bactérie E. coli

Cependant, donner de la viande crue à son compagnon à quatre pattes peut entraîner l’apparition de problèmes de santé chez le maître. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Bristol en Angleterre dans une étude parue dans la revue Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Dans le cadre de ces travaux, les scientifiques ont recruté 823 chiens et leurs propriétaires (223 chiots et 600 chiens). Les propriétaires ont rempli un questionnaire sur leur animal domestique, son régime alimentaire et son environnement, et ont fourni des échantillons de matières fécales de leur chien. Leurs excréments ont ensuite été analysés pour détecter la présence de la bactérie Escherichia coli (E. coli).

Des bactéries résistantes aux antibiotiques dans leurs excréments

D’après les résultats, les chiens nourris avec de la viande crue étaient plus susceptibles d'excréter des bactéries Escherichia coli (E. coli) résistantes aux antibiotiques. "Cela ne signifie pas que l'animal, ou son propriétaire, tombera malade", a précisé l’équipe dans un communiqué.

Elle a rappelé que l’E. coli pouvait provoquer une septicémie, des diarrhées sanglantes, des intoxications alimentaires et produire une puissante toxine à l’origine du syndrome hémolytique et urémique (SHU). "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire la circulation d'E. coli et d'autres bactéries résistantes aux antibiotiques, qui sont d'une importance capitale", ont ajouté les auteurs.

Selon les auteurs, ces bactéries peuvent être transmises entre les chiens et leurs maîtres lors d'interactions quotidiennes. Ils en ont conclu que la nourriture crue n'est pas le choix alimentaire le plus sûr. Si les propriétaires des chiens optent tout de même pour cette solution, ils doivent prendre des précautions supplémentaires lors de la manipulation de la viande crue et faire particulièrement attention à nettoyer la gamelle de leur animal.