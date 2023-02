Les Français gagnent légèrement en espérance de vie «sans incapacité» à 65 ans 

L'ESSENTIEL L’espérance de vie "sans incapacité"est le nombre d’années que l’on peut espérer vivre sans être limité dans nos activités quotidiennes par une maladie.

Entre 2008 et 2021, l’espérance de vie "sans incapacité" a augmenté de deux ans et sept mois pour les femmes et deux ans et huit mois pour les hommes âgés de 65 ans.

En France, l’espérance de vie "sans incapacité" est au-dessus des moyennes européennes.

On le sait : l’espérance de vie continue de s’allonger, mais ces années supplémentaires ne sont pas forcément vécues en bonne santé. Dans un nouveau rapport, la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (Drees) a cependant constaté une hausse l’espérance de vie "sans incapacité".

Espérance de vie "sans incapacité" : +0,8 an pour les femmes depuis 2020

L’espérance de vie "sans incapacité" caractérise le nombre d’années que l’on peut espérer vivre sans être limité dans nos activités quotidiennes. "Elle est établie à partir de données exhaustives de mortalité complétées d’une question posée à un échantillon de 17.000 ménages", peut-on lire dans le communiqué de la Dress.

Depuis 2008, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans a augmenté de deux ans et sept mois chez les femmes et deux ans et huit mois chez les hommes. Mais en comparaison avec les chiffres de 2020, c'est une hausse plus faible avec respectivement une augmentation de 8 et 9 mois.

Ainsi, en 2021, une femme âgée de 65 ans peut donc espérer vivre encore 12,6 ans "sans incapacité" et 18,8 ans "sans incapacité forte". Du côté des hommes, ces statistiques sont légèrement plus faibles : un homme de 65 ans peut espérer vivre 11,3 ans "sans incapacité" et 16,2 ans "sans incapacité forte".

L’espérance de vie française "sans incapacité" au-dessus de la moyenne européenne

Au sein de l'Union européenne en 2020, la France se situe au 5e rang de l’espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans, une place au-dessus de la moyenne européenne (+1 an et 8 mois), et au 10e rang pour les hommes (+8 mois), également supérieur à la moyenne européenne. "À la naissance, en 2020, l’espérance de vie sans incapacité des hommes est supérieure (+5 mois) à la moyenne de l’Union européenne, qui est de 63,5 ans. L’espérance de vie sans incapacité des femmes à la naissance est également supérieure (+10 mois) à la moyenne européenne (64,5 ans). La France se situe en 2020 au 1er rang dans l’Union européenne pour l’espérance de vie des femmes à la naissance", a précisé le communiqué.

Mais comme l’a rappelé la Dress, "les évolutions d’une année sur l’autre doivent cependant être analysées avec précaution, en raison de la dimension déclarative de l’indicateur et de la taille de l’échantillon de l’enquête Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) sur laquelle les indicateurs reposent. Cette précaution est d’autant plus sensible pour les deux dernières années, car la crise sanitaire a pu perturber à la fois la collecte de l’enquête SRCV et l’interprétation des questions par les personnes interrogées." Entre autres, dans les données qui pourraient changer prochainement la donne, on peut citer l'âge moyen de la retraite, qui est actuellement à 62 ans.