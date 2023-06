Athérosclérose : un régime riche en carotène permet de limiter les symptômes

L'ESSENTIEL Un régime alimentaire équilibré et riche en carotènes permet de prévenir ou réduire les symptômes de l’athérosclérose.

La carotène est un pigment orangé présent chez certains végétaux alimentaires.

Parmi les facteurs de risques de l’athérosclérose, il y a la sédentarité, une mauvaise alimentation, le tabagisme, etc.

C’est entre 20 et 40 ans que les plaques d’athérome se développent, sur l’aorte ainsi que les artères cérébrales et coronaires, selon la Fédération française de cardiologie. L’athérosclérose peut entraîner la lésion de la paroi artérielle, obstruer les vaisseaux, ou encore se rompre.

L’athérosclérose concerne la quasi-totalité des adultes

La sédentarité, le tabagisme et autres comportements liés à l’hygiène de vie sont des facteurs de risque, tout comme l’hypercholestérolémie ou l'hypertension artérielle. La quasi-totalité des adultes seraient touchés par l’athérosclérose selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Pour prévenir l’apparition et traiter cette maladie, l’hygiène de vie est très importante : la perte de poids, l’activité physique et une alimentation équilibrée. À ce sujet, une récente étude publiée dans la revue Clinical Nutrition indique qu’un régime alimentaire riche en carotène pourrait diminuer les niveaux de lipides dans les artères et donc l’athérome. La carotène est un pigment orangé du groupe des caroténoïdes, abondant chez les certains végétaux alimentaires comme la carotte.

Un régime alimentaire équilibré riche en carotènes pour prévenir l’athérosclérose

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont étudié les données de 200 personnes, c’est-à-dire leur concentration de carotènes dans le sang et la présence de plaques d'athérosclérose dans leurs artères carotides (celles qui distribuent le sang du cœur vers la tête). Les participants étaient âgés de 50 à 70 ans.

“L'étude conclut que plus la concentration de carotènes dans le sang est élevée, moins les symptômes de l'athérosclérose sont importants, notamment chez les femmes, explique Chiva Blanch, l’une des autrices. Ainsi, nous pouvons confirmer qu'une alimentation riche en fruits et légumes et donc en carotènes diminue le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires.”