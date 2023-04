Athérosclérose : l’excès de sel favorise l’obstruction des artères

L'ESSENTIEL La consommation excessive de sel est liée à l'obstruction des artères du cœur et du cou.

Cette pathologie, appelée athérosclérose, est connue pour augmenter les risques de maladies cardiaques, les infarctus et les AVC.

L'effet néfaste d'un excès de sel sur les artères était aussi visible chez les participants ne souffrant pas d'hypertension. Ainsi, les chercheurs appellent tout le monde à faire attention à sa consommation de sel et de ne pas dépasser l'équivalent d'une cuillère à café par jour.

Si vous avez une alimentation trop salée, vous avez davantage le risque de développer une obstruction des artères du cœur et du cou par le dépôt de plaques composées essentiellement de lipides. Ce trouble, appelé athérosclérose, est associé à des risques accrus de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Telles sont les conclusions d’une étude publiée dans la revue European Heart Journal – Open, le 31 mars 2023.

Manger trop de sel augmente les risques d'athérosclérose

Pour déterminer le lien entre la consommation de sel et les risques d'athérosclérose, les chercheurs ont pris les dossiers médicaux de 10.778 adultes de 50 à 64 ans ayant participé à l'étude suédoise CArdioPulmonary bioImage. L'âge moyen des participants était de 58 ans et 52 % étaient des femmes.

La consommation de sel des volontaires était évaluée par le biais d’une analyse d’urine. Des angiographies ont aussi été réalisées pour déterminer l’état de leurs artères cardiaques. Les chercheurs ont déterminé l'association entre les augmentations progressives de l'apport en sel et l'athérosclérose après ajustement en fonction de l'âge, du sexe et du site d'étude.

Ils ont découvert qu’une hausse de la consommation de sel était liée à un accroissement progressif de l'athérosclérose dans les artères du cou et du cœur. Chaque augmentation de 1.000 mg de l'excrétion de sodium était associée à une probabilité plus élevée de 3 % d’avoir des plaques au niveau de la carotide. De plus, les scores de calcification des artères et de sténose (rétrécissement, NDLR) de l'artère coronaire grimpaient tous les deux de 4 %. Ces 3 éléments sont des signes de la pathologie.

"L'association était linéaire, ce qui signifie que chaque augmentation de l'apport en sel était liée à une hausse de l'athérosclérose. Les résultats s'appliquent même à des niveaux de pression artérielle normaux, suggérant que le sel pouvait être nocif avant même le développement de l'hypertension", remarque l'auteur de l'étude, le Dr Jonas Wuopio du Karolinska Institutet (Suède).

L’excès de sel est néfaste pour les artères, même sans hypertension

Pour les chercheurs, plus la quantité de sel mangée est élevée, plus les effets néfastes des plaques d'athérosclérose, présentes les artères du cœur et du cou, sont importants. Ils notent que l'augmentation de la pression artérielle due à un fort apport en sel semble être un mécanisme sous-jacent important pour ces résultats. "Fait intéressant, les résultats étaient cohérents lorsque nous avons limité nos analyses aux participants ayant une pression artérielle normale (inférieure à 140/90 mmHg) ou à ceux sans maladie cardiovasculaire connue. Cela signifie que ce ne sont pas seulement les patients souffrant d'hypertension ou de maladies cardiaques qui doivent surveiller leur consommation de sel", ajoute l’expert.

Ces travaux montrent l’importance de limiter sa consommation de sel à environ une cuillère à café par jour. Toutefois, le Dr Wuopio reconnaît qu’il peut être difficile d'estimer la quantité de sel abordée lors des repas.

Il confie : "J'ai deux trucs pour aider à réduire la consommation. L'une consiste à limiter l'utilisation du sel de table, car cela a été lié à la santé cardiovasculaire. La deuxième consiste à remplacer le sel, qui est composé à 100 % de chlorure de sodium, par un substitut de sel contenant 70 à 80 % de chlorure de sodium et 20 à 30 % de chlorure de potassium. Des études bien menées ont montré que cette approche est bénéfique pour la santé cardiaque."