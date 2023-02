Athérosclérose : un sommeil irrégulier augmente les risques de crise cardiaque

L'ESSENTIEL Selon l'étude, les personnes dormant de façon irrégulière ont plus de risques de souffrir d’athérosclérose.

Les individus dont le temps de sommeil varient de 2 heures sur la semaine étaient 1,4 fois plus susceptibles d'avoir des niveaux élevés de calcium coronaire.

Les participants dont les heures d'endormissement varient beaucoup, étaient 1,43 fois plus susceptibles d'avoir des niveaux importants de calcium coronaire dans le sang.

L’athérosclérose, dépôt de plaques de lipides sur la paroi des artères, se développe avec l’âge, et plus particulièrement chez les personnes exposées à des facteurs de risques (hypercholestérolémie, sédentarité, mauvaise alimentation, tabagisme…). Les chercheurs du Vanderbilt University Medical Center (Nashville, USA) ont mis en lumière un autre facteur de risque pour les plus de 45 ans : un sommeil irrégulier.

Un lien entre athérosclérose et sommeil irrégulier découvert

Plus de 2.000 adultes, âgés en moyenne de 69 ans, ont participé à la recherche. Les volontaires ont porté un appareil au poignet qui détectait quand ils étaient endormis et éveillés entre 2010 et 2013. Les participants devaient aussi remplir un journal de sommeil pendant sept jours consécutifs. Ils ont par ailleurs effectué une étude du sommeil à domicile pendant une nuit pour mesurer les troubles du sommeil. La respiration, les phases de sommeil, le réveil après l'endormissement et la fréquence cardiaque étaient mesurés.

En parallèle, des examens ont été réalisés pour déterminer la présence de plaques graisseuses, aussi appelées athéromes, dans les artères, l’IMC, la tension artérielle ou encore la qualité du régime alimentaire.

"La plus grande irrégularité dans le nombre d'heures de sommeil des participants était une variation de plus de 2 heures en une semaine. Ceux dont l'horaire de sommeil était le plus fluctuant, changent l'heure à laquelle ils s'endormaient de plus de 90 minutes en une semaine", précisent les auteurs dans l'article paru dans le Journal f American Heart Association en février 2023.

Les analyses de l’ensemble de ces données montrent que les personnes de plus de 45 ans dormant de façon inégale avaient plus de risques de souffrir d’athérosclérose.

"Cette étude est l'une des premières enquêtes à fournir des preuves d'un lien entre la durée du sommeil irrégulier et l'horaire irrégulier du sommeil et l'athérosclérose", précise la Dr Kelsie Full, professeure adjointe de médecine au département d'épidémiologie du Vanderbilt University Medical Center.

Plus de plaque dans les artères chez les dormeurs irréguliers

Dans le détail, les travaux montrent que les participants dont le temps de sommeil fluctue de plus de deux heures en 7 jours, sont 1,4 fois plus susceptibles d'avoir des niveaux élevés de calcium coronaire que ceux qui ont des horaires de sommeil constants. "Les plaques calcifiées dans les artères sont la principale cause sous-jacente des événements cardiovasculaires tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux", précisent les auteurs.

Ils ont 1,12 fois plus de risque d'avoir des plaques au niveau de la carotide et près de 2 fois plus de risque d'avoir des résultats anormaux à ​​l'index bras-cheville (rapport entre la tension artérielle de la cheville et celle du bras qui peut révéler une rigidité artérielle ou une AOMI).

Les personnes dont les horaires d'endormissement varient de plus de 90 minutes en une semaine, sont 1,43 fois plus susceptibles d'avoir des scores élevés de calcium dans les artères coronaires par rapport aux autres participants.

En revanche, il n'y avait pas de lien entre l'irrégularité du rythme du sommeil et d'autres marqueurs de maladies cardiovasculaires. Les chercheurs souhaitent poursuivre leurs travaux pour mieux comprendre le lien entre l'irrégularité du sommeil et le développement de l'athérosclérose.