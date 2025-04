Tension d’approvisionnement en sertraline : un retour à la normale pour fin mai

L'ESSENTIEL Il y a des tensions d’approvisionnement portant sur la sertraline (Zoloft et génériques) depuis plusieurs semaines.

Des mesures ont été prises pour réduire le risque de rupture de stock.

Un retour à la normale des approvisionnements en sertraline est envisagé d’ici la fin du mois de mai 2025.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en garde contre les tensions d’approvisionnement portant sur l’antidépresseur la sertraline (Zoloft et génériques). Elle assure dans son communiqué du 1er avril que des mesures ont été prises pour assurer la continuité des traitements des patients.

Tension d'approvisionnement en Sertraline : limiter les nouvelles prescriptions

La sertraline est un antidépresseur de la classe des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine). Le médicament est prescrit aux adultes souffrant de :

dépression et la prévention des récidives de la dépression ;

trouble anxiété sociale ;

trouble de stress post-traumatique (TSPT) ;

trouble panique ;

troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

Les tensions d'approvisionnement observées avec cette molécule s’expliquent “par des problèmes temporaires de production rencontrés par les laboratoires concernés dans un contexte de consommation croissante depuis plusieurs années”, mais est “sans lien avec les difficultés rencontrées par Pharmathen”, précise l’ANSM.

Pour assurer la continuité des traitements par sertraline, il est demandé aux médecins de limiter les démarrages de traitement avec ce produit “pour toutes ses indications” et “de préférer une autre molécule de la classe des ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine)”.

Il y a deux exceptions à cette recommandation. Il s’agit de la prise en charge des femmes en période périnatale et de celle des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) de l’enfant et de l’adolescent.

Par ailleurs, des mesures de distribution plafonnée ont été mises en place afin d’éviter une rupture. “Les exportations par les grossistes-répartiteurs ont été interdites et des investigations sont en cours pour identifier des médicaments disponibles à l’étranger qui pourraient être importés en France”, explique l’ANSM.

Sertraline : des stocks suffisants d’ici fin mai

Après la mise en place de ses mesures et une évaluation de la situation, l’agence sanitaire table sur un retour à la normale des approvisionnements en sertraline d'ici à la fin du mois de mai 2025. "Ce qui signifie que les patients devraient de nouveau accéder à leur traitement quelques semaines après", estime l’ANSM.

La France a connu de nombreuses ruptures de stock et des pénuries de médicaments. En 2024, on a compté environ 400 références en rupture de stock au cours de l’année. Ce chiffre est moins élevé que le pic de 800 médicaments manquants atteint à l’hiver 2022-2023. Mais, la Dress et l’ANSM qui surveillent l’évolution du phénomène, ont indiqué dans leur rapport que le taux des ruptures de stock était "encore élevé".