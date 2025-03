Antidépresseurs : pas tous égaux face à la prise de poids

L'ESSENTIEL Sept millions de personnes en France prennent des antidépresseurs.

Parmi les effets secondaires indésirables, la prise de poids est fréquemment mentionnée.

Tous les antidépresseurs n'ont pas le même effet sur la prise de poids.

En France, sept millions de personnes utilisent des médicaments antidépresseurs. Parmi leurs effets secondaires indésirables, la prise de poids est régulièrement évoquée. Cela peut alors nuire à la santé métabolique des patients et en conduire certains à arrêter le traitement, avec un risque notable de rechute.

Une étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, a révélé que tous les antidépresseurs n'ont pas le même effet sur la prise de poids.

L'antidépresseur bupropion entraîne une prise de poids plus faible

Pour réaliser cette étude, les chercheurs du Harvard Pilgrim Health Care Institute, aux Etats-Unis, ont examiné les dossiers médicaux de plus de 180.000 adultes âgés de 18 à 80 ans et sous antidépresseurs. Ils ont comparé le poids des participants à 6, 12 et 24 mois après le début de leur traitement constitué de huit antidépresseurs courants : la sertraline, le citalopram, l'escitalopram, la fluoxétine, la paroxétine, la bupropion, la duloxétine et la venlafaxine. "Les patients et leurs soignants ont souvent plusieurs options lorsqu'ils commencent un antidépresseur pour la première fois", précise un communiqué.

Il est apparu que les personnes sous bupropion, un inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des catécholamines (noradrénaline et dopamine), prenaient moins de poids que les utilisateurs d'autres antidépresseurs. Ils étaient "15 à 20 % moins susceptibles de prendre un poids cliniquement important" que ceux qui utilisaient la sertraline, l'antidépresseur le plus couramment prescrit.

L'escitalopram et la paroxétine entraînent le plus grand risque de prise de poids

L’étude a aussi mis en lumière qu'un "grand pourcentage de patients prenaient un médicament conduisant à une plus grande prise de poids que les alternatives qui sont généralement disponibles dans la même classe ou sous-classe". Par exemple, la sertraline, l'escitalopram et la paroxétine sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), le type d'antidépresseur le plus répandu, mais l'escitalopram et la paroxétine sont associés à un "risque d'environ 15 % plus élevé de prendre un poids cliniquement significatif" que la sertraline au cours des six premiers mois de traitement.

"Cette étude fournit des preuves concrètes des différences concernant la prise de poids à laquelle on peut s'attendre après avoir commencé certains des antidépresseurs les plus courants, conclut le professeur Joshua Petimar, qui a dirigé les travaux. Les médecins et les patients peuvent utiliser ces informations, entre autres facteurs, pour les aider à faire le bon choix."