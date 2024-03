Que peut-il se passer quand on arrête les antidépresseurs ?

L'ESSENTIEL L'arrêt des antidépresseurs peut provoquer des symptômes de sevrage.

Ils sont parfois confondus avec une rechute.

Un neurobiologiste, installé à Londres, propose un protocole pour mieux accompagner les patients dans l'arrêt.

Il a été dépendant aux médicaments antidépresseurs et aide désormais les autres à se sevrer. Mark Horowitz est un neurobiologiste, installé à Londres. En 2015, il décide d’arrêter son traitement, qu’il prend alors depuis 15 ans. "Cela a complètement bouleversé ma vie, raconte-t-il à la BBC. Je me réveillais le matin en pleine panique, comme si j'étais poursuivi par un animal." Ses symptômes durent toute la journée, jusque tard le soir et deviennent plus handicapants que ceux qui l’avaient conduit à prendre des antidépresseurs des années auparavant.

Antidépresseurs : quels sont les symptômes du sevrage ?

Selon ce spécialiste, près de la moitié des individus qui arrêtent de prendre des antidépresseurs ressentent des symptômes de sevrage. "Pour certaines personnes, les symptômes de sevrage sont débilitants et prolongés, précise le chercheur dans un article paru dans The Conversation écrit avec deux autres scientifiques, Joanna Moncrieff et Katharine Wallis. Les symptômes peuvent être des étourdissements, des maux de tête, des problèmes de mémoire et de concentration, des troubles émotionnels et des symptômes neurologiques tels que la sensibilité au bruit et à la lumière, des spasmes musculaires et un dysfonctionnement sexuel."

Plus les médicaments sont pris longtemps, plus les effets de sevrage sont importants et persistants. "Les gens interprètent souvent à tort ces symptômes comme un retour de leur problème de santé mentale, c'est-à-dire une rechute, constatent-ils. Les médecins, eux aussi, ignorent souvent à quel point les symptômes de sevrage peuvent être fréquents et graves et les confondent souvent avec une rechute." Cette confusion peut conduire à des erreurs de diagnostic et à une prise en charge inadaptée.

Pourquoi les antidépresseurs provoquent-ils une dépendance ?

Or, ces symptômes de sevrage apparaissent car le cerveau s’adapte à la prise des antidépresseurs. "C'est ce qu'on appelle souvent la dépendance physique, développent-ils. La dépendance survient même si les antidépresseurs ne font pas planer les gens ni ne provoquent d’envie ou de compulsion, ce qui est la définition technique de la dépendance." Au moment de l’arrêt, le cerveau ressent un manque du médicament auquel il s’est habitué et les symptômes de sevrage apparaissent. La longueur des symptômes correspond au temps nécessaire au cerveau pour s’habituer à l’absence du médicament.

Comment réduire les symptômes de sevrage après l’arrêt des antidépresseurs ?

Face à sa propre expérience de l’arrêt, Mark Horowitz s’étonne que peu de recherches aient été menées sur le sevrage en cas de prise d’antidépresseurs, alors que les travaux sur ces traitements sont nombreux. "Pour moi, cela revient à autoriser la vente de voitures sans freins", affirme-t-il à la BBC.

En 2021, il a mis au point un programme pilote à Londres pour aider les personnes sous antidépresseurs à arrêter leur traitement. Ce protocole repose sur une réduction dite hyperbolique : elle consiste à réduire fortement le traitement au départ, puis de faire de toutes petites diminutions ensuite, car les scientifiques ont constaté que de faibles doses d’antidépresseurs ont des effets très importants sur le cerveau. Dans sa clinique, il accompagne une vingtaine de personnes dans leur arrêt du traitement. Mi-février, il a publié un guide de "dé-prescription" à destination des professionnels de santé, paru uniquement en anglais.