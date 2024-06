Les antidépresseurs peuvent-ils changer la personnalité ?

L'ESSENTIEL Le but des antidépresseurs est d'influencer la régulation de l'humeur et du comportement pour aider la personne à aller mieux.

La personnalité est un amalgame unique de traits et de comportements qui définissent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Lorsqu'elles prennent un traitement antidépresseur pour traiter des troubles psychologiques, certaines personnes, et leurs proches, peuvent observer des changements dans leur comportement, pour autant s'agit-il vraiment d'un changement de personnalité ?

Comprendre l'effet des antidépresseurs

Les antidépresseurs agiraient sur le cerveau en ajustant les niveaux de certains messagers entre les neurones (neurotransmetteurs) comme la sérotonine par exemple. Leur but est d'influencer la régulation de l'humeur et du comportement pour aider la personne à aller mieux.

Si en théorie, ces médicaments sont conçus pour aider à retrouver un équilibre chimique perturbé par la maladie, en pratique, certaines personnes peuvent ressentir des changements dans leur réactivité émotionnelle ou leur niveau d'énergie, pouvant être perçu comme une modification de leur personnalité.

Faire la différence entre les effets attendus et les changements de personnalité

Comme les antidépresseurs corrigent les déséquilibres chimiques dans le cerveau, ils entrainent en général une amélioration de l'humeur, de la concentration et de l'énergie. Ces changements peuvent se manifester par une plus grande motivation, une réduction de l'anxiété et une meilleure gestion du stress, qui peuvent donner l'impression que la personnalité s'est transformée.

Ces modifications sont en réalité les manifestations d'un retour à un fonctionnement plus sain et non des changements liés à la personnalité même qu'ils ne peuvent modifier. Ainsi, lorsqu'une personne commence à retrouver plaisir dans ses activités habituelles ou montre une meilleure acceptation des défis quotidiens, cela indique généralement une efficacité du traitement et non une altération de sa personnalité propre.

En parler avec son psy

Faire la différence entre les effets attendus des antidépresseurs sur le fonctionnement psychologique et émotionnel, et le fonctionnement de sa personnalité, n'est pas facile à faire. C'est pourquoi il est essentiel de dialoguer régulièrement de son ressenti avec son professionnel de santé : psychologue, psychiatre ou médecin.

Les antidépresseurs sont des outils pour soulager la souffrance, et non des agents de changement de la personnalité. En parler peut aider à prévenir les malentendus et à ajuster le traitement si nécessaire.

En savoir plus : "Antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères" d'Eric Charles.