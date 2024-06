Anxiété : pourquoi l'évitement n'est pas une solution à la peur ?

L'ESSENTIEL L'évitement peut paradoxalement amplifier l'anxiété et nous enfermer dans un cercle vicieux, c'est le renforcement négatif.

L'anxiété est une émotion universelle qui peut parfois devenir un fardeau lourd à porter. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous effraient, il est tentant de les éviter pour réduire le malaise. Cependant, l'évitement peut paradoxalement amplifier l'anxiété et nous enfermer dans un cercle vicieux.

L'évitement et le renforcement négatif

L'évitement est souvent en lien avec un mécanisme psychologique appelé le renforcement négatif. Par exemple, une personne souffrant d'anxiété sociale peut éviter les rassemblements pour ne pas ressentir de malaise. Son évitement est alors utilisé pour éviter ou supprimer une expérience désagréable.

Le problème est que l'évitement évite l'inconfort immédiat, mais il renforce la croyance que les situations sociales sont menaçantes, ce qui augmente ainsi l'anxiété à long terme. Bien que la personne ressente un soulagement momentané, elle n'a jamais l'occasion de confronter et de désamorcer sa peur.

Les conséquences néfastes de l'évitement

L'évitement ne se contente pas de maintenir l'anxiété, il peut aussi limiter la vie quotidienne. En évitant des situations perçues comme menaçantes, la personne peut limiter ses activités, éviter les relations sociales et même compromettre son bien-être en général.

Cette limitation peut engendrer un sentiment d'échec et de frustration, ce qui va à son tour exacerber les troubles anxieux. En effet, l'évitement empêche de vérifier que les situations redoutées sont moins menaçantes que ce que l'on imagine, ce qui renforce donc les croyances irrationnelles.

Mettre en place des stratégies positives et constructives

Pour surmonter son anxiété, il est donc nécessaire d'adopter des stratégies plus constructives que l'évitement. Il s'agit par exemple de s'exposer graduellement à des situations anxiogènes pour se désensibiliser à sa peur et réduire l'anxiété avec le temps.

La communication et le soutien jouent aussi un rôle crucial : parler de ses peurs avec ses proches ou un thérapeute peut offrir un sentiment de réconfort et de compréhension, qui permet de surmonter plus facilement son anxiété. Tout le monde a besoin de se sentir en sécurité pour affronter ses peurs, ce qui peut être créé par un soutien empathique, sans critique ni pression.

