Anxiété : découverte d'un «interrupteur» génétique pour la contrôler

L'ESSENTIEL "Les gènes doivent être activés dans les bonnes cellules et au bon moment pour garantir une bonne santé et, lorsqu'ils ne sont pas activés correctement, ils peuvent contribuer à des troubles tels que l'anxiété", selon les auteurs.

Dans l’étude, ils ont supprimé les commutateurs "conservés" chez les souris, qui indiquent aux gènes où et quand ils doivent être activés, grâce à la technologie CRISPR.

Un "activateur" appelé "BE5.1" du gène BDNF modulait le comportement anxieux chez les rongeurs et les êtres humains.

Dans le monde, le nombre de personnes souffrant de troubles anxieux est en constante augmentation depuis la pandémie de Covid-19. Récemment, des chercheurs de l'université d'Aberdeen (Écosse) ont identifié un "interrupteur" génétique de l'anxiété. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont mené une étude parue dans la revue Molecular Psychiatry.

Anxiété : lorsque les gènes "ne sont pas activés correctement, ils peuvent contribuer à des troubles"

"Nous savons déjà que 95 % des différences génétiques associées à la maladie se situent en dehors des gènes codant pour les protéines. Cette partie du génome, connue sous le nom de 'génome non codant', n'a pas été bien explorée parce que nous n'avions pas les outils nécessaires pour le faire. Nous savons également que le génome non codant contient des informations sous la forme de commutateurs de gènes qui indiquent aux gènes où et quand ils doivent être activés. C'est important, car les gènes doivent être activés dans les bonnes cellules et au bon moment pour garantir une bonne santé et, lorsqu'ils ne sont pas activés correctement, ils peuvent contribuer à des troubles tels que l'anxiété, la dépression et la dépendance. Ce sont ces zones du génome non codant que nous étudions dans notre laboratoire", a expliqué Alasdair Mackenzie, co-auteur des recherches.

Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe a eu recours à la technologie CRISPR pour pouvoir comprendre le rôle du génome non codant dans l'anxiété, la dépendance et l'obésité. Selon les scientifiques, le nombre des commutateurs sont restés pratiquement inchangés ou conservés pendant des centaines de millions d'années et ils sont présents aussi bien chez les êtres humains que chez les souris. Lors de précédentes recherches, ils avaient découvert d'autres commutateurs hautement conservés qui réduisaient l'anxiété ainsi que l'appétit et la consommation d'alcool lorsqu'ils étaient supprimés du génome des rongeurs.

L’activateur "BE5.1" contrôle le gène BDNF qui module l'anxiété

Dans la nouvelle étude, ils ont supprimé les commutateurs "conservés" chez les animaux grâce à la technologie utilisée, puis à analyser leur rôle dans l'humeur, la prise alimentaire et la préférence pour l'alcool. Dans le détail, les scientifiques se sont concentrés sur un "activateur" appelé "BE5.1". Il contrôle le gène BDNF, qui a augmenté les niveaux d'anxiété chez les souris femelles. D’après eux, cela suggère ainsi que "BE5.1" est un élément clé de la machinerie complexe du génome dans le cerveau qui module l'anxiété.

"Pour comprendre la base des maladies humaines complexes, notamment les maladies mentales et d'autres affections telles que l'obésité, la dépression et la toxicomanie, il est tout aussi important de comprendre les mécanismes qui assurent une production adéquate de protéines dans les bonnes cellules que de comprendre les protéines elles-mêmes. Nous n'y parviendrons que si nous comprenons mieux le génome non codant dans la santé et la maladie, ainsi que la fonction et le rôle des milliers de commutateurs génétiques énigmatiques qui se cachent dans ses profondeurs", a conclu Andrew McEwan, qui a dirigé les travaux.