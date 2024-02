Anxiété : une consommation excessive de cannabis augmente le risque

L'ESSENTIEL La consommation excessive de cannabis peut aggraver l’anxiété, selon une récente étude.

Les personnes âgées de 10 à 24 ans et les hommes, ayant eu une consultation aux urgences pour consommation de cannabis, sont exposés à un risque particulièrement élevé.

Ainsi, les auteurs mettent en garde contre l’utilisation du cannabis pour traiter les symptômes anxieux.

"Il existe une incertitude persistante quant à savoir si la consommation de cannabis augmente le risque de développer un trouble anxieux", ont déclaré des chercheurs de l’université d’Ottawa (Canada). Dans le cadre d’une nouvelle étude, ils ont estimé le risque d’aller à un rendez-vous médical pour de l’anxiété après une visite aux urgences pour une consommation excessive de cannabis. Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont examiné les données de 12.099.144 personnes âgées de 10 à 105 ans qui n’avaient jamais reçu de diagnostic ou de traitement pour l’anxiété. Parmi eux, 34.822 adultes avaient eu une consultation aux urgences pour consommation de cannabis.

Cannabis : les consommateurs ont 4 fois plus de risque de développer un trouble anxieux

Selon les résultats, parus dans la revue EClinicalMedicine, les volontaires ayant reçu un traitement aux urgences pour une consommation de cannabis couraient un risque beaucoup plus élevé de développer un nouveau trouble anxieux et de voir les symptômes d’un trouble anxieux déjà présent s’aggraver. Dans le détail, en trois ans, 27,5 % des participants ayant été aux urgences pour une forte consommation de cannabis ont reçu un diagnostic de nouveau trouble anxieux en ambulatoire, aux urgences ou à l'hôpital, contre 5,6 % de la population générale. Ainsi, ils présentaient un risque 3,9 fois plus élevé, après avoir pris en compte les facteurs sociaux et les autres diagnostics de santé mentale.

Les auteurs ont également constaté que ce risque accru de développer de nouveaux troubles anxieux chez les consommateurs de cannabis, était observé aussi bien chez les hommes que les femmes et à tous les âges. Par ailleurs, les personnes âgées 10 à 24 ans et les hommes étaient exposés à un risque particulièrement élevé, d’après les recherches.

Ne pas traiter les symptômes anxieux avec du cannabis

Désormais, l’équipe veut savoir si la consommation de cannabis amène les personnes à développer des troubles anxieux ou si une partie du lien entre la consommation de cannabis et l'anxiété reflète l'automédication des symptômes d'anxiété avec du cannabis. Quelle que soit la causalité, elle met en garde contre l’utilisation du cannabis pour traiter les symptômes des troubles anxieux étant donné le manque de preuves de son effet et le risque potentiel qu’il aggrave considérablement les manifestations.