Cannabis : des niveaux élevés de plomb dans le sang des consommateurs

L'ESSENTIEL Des consommateurs de cannabis présentent des taux élevés de cadmium dans le sang et dans les urines.

Des niveaux élevés de plomb ont aussi été découverts chez les fumeurs de cannabis.

Le cadmium et le plomb sont des métaux lourds : le premier serait cancérogène, le second a des effets neurologiques et comportementaux.

"La plante de cannabis étant un capteur de métaux connu, nous avons émis l'hypothèse que les personnes qui en consomment présenteront des niveaux de biomarqueurs métalliques plus élevés que celles qui ne fument pas", ont indiqué des chercheurs de l’Université de Columbia (États-Unis). Pour vérifier cette théorie, l’équipe a réalisé une étude dans laquelle elle a utilisé les données de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) pour les années 2005-2018. Ensuite, les scientifiques ont classé les 7.254 adultes ayant participé au sondage en fonction de leur consommation : aucun cannabis et tabac, exclusivement du cannabis, uniquement du tabac, et une double consommation de cannabis et de tabac. "Cinq métaux ont été mesurés dans le sang et 16 dans l’urine", ont-ils précisé.

Des taux élevés de cadmium dans le sang et les urines des fumeurs de cannabis

D’après les résultats, publiés dans la revue Environmental Health Perspectives, les personnes déclarant consommer exclusivement du cannabis présentaient des taux élevés de cadmium dans le sang et dans les urines. Pour rappel, le cadmium est un métal blanc-bleuâtre utilisé dans plusieurs procédés industriels, comme la fabrication des accumulateurs électriques, la production de pigments, les écrans de télévision, la photographie ou la métallisation des surfaces. "Le cadmium est considéré comme cancérogène certain pour l'homme par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). Les cancers associés sont ceux des voies respiratoires, notamment du poumon. Le cadmium est toutefois suspecté d'être cancérogène pour le cancer de la prostate et le cancer du rein", signale le Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard.

Cannabis : "il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition au plomb n’aurait pas d’effets nocifs"

Autre constat : des taux élevés de plomb ont aussi été découverts dans le sang et les urines des fumeurs de cannabis. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rappelle que cette substance toxique s’accumule dans l’organisme et a une incidence sur de multiples systèmes organiques. "Il n’existe pas de seuil au-dessous duquel l’exposition au plomb n’aurait pas d’effets nocifs." À des niveaux élevés, le plomb attaque le cerveau et le système nerveux central, provoquant le coma, des convulsions et même la mort. Une faible exposition à cette substance affecte le développement cérébral et cause des changements comportementaux chez les enfants. Elle provoque également une anémie, une hypertension et une déficience rénale et a des effets toxiques sur le système immunitaire et l’appareil reproducteur.

"À l'avenir, des recherches sur la consommation de cannabis et ses contaminants, en particulier les métaux, devraient être menées pour répondre aux préoccupations de santé publique liées au nombre croissant de fumeurs de cannabis", a conclu Tiffany R. Sanchez, auteure des travaux, dans un communiqué.