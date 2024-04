Dépression, anxiété : certains traits de personnalité peuvent accroître le risque

L'ESSENTIEL La dépression et l'anxiété se caractérisent toutes deux par une augmentation du névrosisme et de l'introversion.

Ces associations sont les plus fortes pendant l'adolescence.

Cela s’explique par le fait que le cortex préfrontal, qui est associé à de nombreux traits de personnalité, n'est pas complètement développé avant l'âge adulte.

Dans le monde, on estime que 5 % des adultes souffrent de dépression, selon l’OMS. "La nature hétérogène de cette maladie psychique, compliquée par le diagnostic catégorique de la dépression qui repose sur un ensemble de symptômes, chacun ayant sa propre étiologie, a constitué un obstacle à la recherche", ont indiqué des chercheurs des universités de Cambridge (Royaume-Uni) et de Virginie (États-Unis). Dans une récente étude, ils ont ainsi voulu examiner les liens entre les traits de personnalité, diverses mesures comportementales, cognitives et physiques, et la dépression et l'anxiété tout au long de la vie.

Dépression : plus de risque pour les personnes introverties et névrosées

Pour les besoins des travaux, parus dans la revue Journal of Affective Disorders, les scientifiques ont recruté 1.494 personnes âgées de 6 à 85 ans, dont beaucoup avaient connu des épisodes de dépression et certaines souffraient de dépression chronique. Ensuite, ils ont créé un questionnaire qui permet de classer les traits de personnalité. Les participants ont dû déclarer s’ils avaient déjà souffert de dépression et, si oui, à quel moment et à quel degré. Enfin, l’équipe a utilisé diverses techniques pour trouver des modèles dans les données, l'une d'entre elles faisant appel à une application d'apprentissage automatique.

Selon les résultats, les volontaires présentant certains traits de personnalité, tels que l'introversion ou le névrosisme, étaient plus susceptibles de connaître des épisodes dépressifs et anxieux. "La comorbidité avait un effet additif sur la vulnérabilité de la personnalité", peut-on lire dans les recherches.

"La dépression n'était associée à la personnalité qu'à l'adolescence"

Les auteurs ont aussi constaté que les traits de personnalité associés changeaient au cours de la vie d'une personne. "D'un point de vue dimensionnel, la dépression n'était associée à la personnalité qu'à l'adolescence, où elle était positivement corrélée au névrosisme et négativement corrélée à l'extraversion, à l'agréabilité et à la conscience." D’après les chercheurs, cela est logique, car le cortex préfrontal, qui a été associé à de nombreux traits de personnalité, n'est pas complètement développé avant l'âge adulte.

Cependant, ils ont précisé que leur recherche avait des limites. "En raison de la conception transversale, il n'est pas possible de tirer des conclusions sur les relations de cause à effet entre la personnalité et la dépression", a écrit l’équipe.