Dépression : l'acupuncture auriculaire est efficace pour traiter ce trouble mental

L'ESSENTIEL L'acupuncture auriculaire est une technique chinoise dans laquelle de fines aiguilles sont insérées au niveau de points de l'oreille externe dans le but de stimuler divers organes.

Dans l’étude, 46 % de participants ont signalé un arrêt des symptômes, contre 13 % dans le groupe ayant reçu le placebo.

Il n’y avait aucune différence significative dans les effets indésirables graves entre les groupes, ce qui témoigne de la sécurité de l’intervention.

L'acupuncture auriculaire est-elle un traitement sûr et efficace contre la dépression ? C’est la question que se sont posés des chercheurs des universités de São Paulo et de Santa Catarina (Brésil). Afin d’y répondre, ils ont mené des travaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open.

37 patients dépressifs ont bénéficié de 12 séances d’acupuncture auriculaire

Pour les besoins de leur étude, l’équipe a recruté 74 personnes, âgées d’environ 29 ans, dont les scores au Patient Health Questionnaire 9 (PHQ9) indiquaient une dépression modérée ou modérément sévère. Ils ont été répartis en deux groupes.

L'un a bénéficié de 12 séances d’acupuncture auriculaire de 15 minutes sur une période de six semaines. Pour rappel, il s’agit d’une pratique issue de la tradition médicale chinoise, qui repose sur l'idée que la santé dépend de la circulation de l’énergie dans le corps, selon le ministère de la Santé. Cette dernière consiste à stimuler des points sur divers endroits du corps à l’aide de techniques qui peuvent être physiques, telles que l’implantation d’aiguilles, dispositifs d’acupression, application de ventouses, d’aimants, ou utilisation de lasers.

Le deuxième groupe a reçu un traitement non spécifique utilisant des points non-associés à des symptômes de troubles mentaux : joue, visage et quatre points sur l'hélice. "Un dispositif de localisation a été utilisé pour confirmer quelles zones présentaient des points neuroréactifs", ont précisé les scientifiques. Pour des raisons éthiques, tous les participants ont continué leur traitement habituel contre la dépression. L'efficacité et la sécurité de l'acupuncture ont été évaluées après quatre semaines, six semaines et trois mois.

Dépression : 46 % des participants "ont signalé un arrêt des symptômes"

À la fin de la période de suivi, les scores PHQ9 de 58 % des patients ayant bénéficié de séances d’acupuncture auriculaire se sont améliorés d'au moins 50 %. La proportion pour le groupe ayant reçu un placebo était de 43 %. Malgré cette différence, qui n'a pas été considérée comme statistiquement significative, les auteurs notent que certains résultats étaient prometteurs. Dans le détail, la proportion de volontaires présentant une guérison et une rémission de la dépression était plus élevée dans le groupe ayant fait de l’acupuncture auriculaire après quatre semaines et trois mois.

"Nos résultats ont montré que près de 60 % des participants se rétablissent de la dépression grâce à cette méthode simple et rapide. Selon d'autres recherches publiées sur le sujet, ce taux est similaire au taux de récupération pour un traitement médicamenteux. De plus, 46 % de ces volontaires ont signalé un arrêt des symptômes, contre 13 % dans le groupe ayant reçu le placebo. À titre de comparaison, la proportion est d'environ 35 % chez les patients prenant des médicaments", a expliqué Daniel Maurício de Oliveira Rodrigues, qui a dirigé l’étude.

Acupuncture auriculaire : une absence d’effets indésirables graves

En ce qui concerne les effets secondaires graves, l’équipe n'a révélé aucune différence significative entre le groupe d'intervention et le groupe témoin. Une grande majorité des participants (94 %) n'a signalé qu'une légère douleur au point d'application de l'aiguille. "Cela prouve la sécurité de l'intervention pendant plus de six semaines", a déclaré l’auteur principal des travaux.

Bien que ces résultats soient encourageants, les chercheurs estiment que des recherches supplémentaires avec des échantillons plus importants et des interventions plus longues sont nécessaires pour les confirmer.