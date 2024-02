Dépression : les odeurs pourraient favoriser la guérison des patients

L'ESSENTIEL Sentir une odeur familière pourrait aider les patients dépressifs à se remémorer des souvenirs, une clé qui pourrait participer à l’amélioration de leur santé mentale.

Les odeurs stimuleraient les amygdales, qui participent au décodage des émotions, par l'intermédiaire des connexions nerveuses du bulbe olfactif.

L’équipe américaine a observé que les stimulus olfactifs sont plus efficaces que les mots pour rappeler des souvenirs spécifiques.

Raviver des souvenirs précis par le biais d'odeurs pourrait-il être une piste pour aider les personnes touchées par la dépression ? C’est en tout cas ce que suggère une étude de l'école de médecine de l'université de Pittsburgh (États-Unis) et de travailleurs sociaux de l’UPMC.

Les odeurs permettraient d’accéder plus facilement aux souvenirs

Ces travaux, publiés dans la revue JAMA Network Open, sont partis d’un constat de la Docteure Kymberly Young, auteure principale et chercheuse en neurosciences : l'activation des amygdales, qui participent au décodage des émotions, aide à se rappeler des souvenirs. Selon elle, les odeurs les stimulent par l'intermédiaire des connexions nerveuses du bulbe olfactif, ce qui pourrait aider les patients dépressifs à se remémorer des souvenirs joyeux. "J'ai été surprise de constater que personne n'avait pensé auparavant à étudier le rappel des souvenirs chez les personnes déprimées à l'aide d'indices olfactifs", a expliqué la professeure agrégée de psychiatrie à l'université de Pittsburgh.

Dans le cadre de cette recherche, l’équipe américaine a présenté une série de flacons en verre opaque contenant des odeurs familières puissantes, allant des oranges au café moulu, aux participants. Après les avoir sentis, ces derniers ont dû se rappeler un souvenir spécifique, qu’il soit bon ou mauvais.

La Docteure Kymberly Young a alors constaté que le rappel des souvenirs était plus fort chez les personnes déprimées, qui recevaient des indices olfactifs plutôt que des indices verbaux. Les volontaires ayant senti des odeurs étaient plus susceptibles de se souvenir d’événements spécifiques (le fait qu'ils soient allés dans un café la semaine précédente) plutôt que de souvenirs généraux (le fait qu’ils soient déjà allés dans des cafés).

Autre observation de l’étude : les souvenirs stimulés par les odeurs étaient également beaucoup plus vifs et semblaient plus immersifs et réels. De plus, les participants étaient plus enclins à se souvenir d’événements positifs après avoir senti les différentes odeurs.

Dépression et stimulus olfactifs : une nouvelle piste thérapeutique à envisager

Pour les scientifiques, les odeurs sont plus efficaces que les mots pour rappeler des souvenirs spécifiques. Elles pourraient donc être utilisées dans un contexte clinique pour aider les personnes dépressives à sortir des cycles de pensées négatives, et ainsi à favoriser leur guérison en douceur.

En raison de ces premiers résultats intéressants, les chercheurs souhaitent débuter des études plus avancées, en utilisant un scanner cérébral, pour démontrer que les odeurs aident à mobiliser l'amygdale des personnes déprimées plus efficacement que les indices verbaux. "Si nous fortifions la mémoire, nous pouvons améliorer la résolution des problèmes, la régulation des émotions et d'autres problèmes fonctionnels que les patients dépressifs rencontrent régulièrement", a noté la chercheuse.