Dépression périnatale : un lien établi avec les maladies auto-immunes

L'ESSENTIEL Pendant et après une grossesse, une femme peut souffrir d’une dépression périnatale.

Des chercheurs suédois ont découvert une association entre les maladies auto-immunes et les risques de dépression périnatale.

Les pathologies auto-immunes les plus fréquentes sont l’intolérance au gluten ou maladie cœliaque, la thyroïdite auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1 et la sclérose en plaques.

On estime que 10 à 20 % des femmes seraient concernées par une dépression post-partum dans l’année suivant la naissance d’un enfant. Ce trouble peut se manifester par une tristesse intense et inexpliquée, des troubles du sommeil, des croyances négatives ou encore une perte d’intérêt pour la maternité. À l’instar de la nouvelle vie de maman, la grossesse peut aussi être une période difficile à vivre. Près de 10 à 15 % des femmes enceintes seraient touchées par la dépression anténatale.

Les maladies auto-immunes, un facteur de risque de dépression périnatale ?

Certains facteurs augmentent les risques de dépression périnatale, qui peut survenir pendant (anténatale) et après la grossesse (post-partum). On peut notamment citer la primiparité, l’isolement social ou les antécédents obstétricaux. Un lien entre les maladies auto-immunes, la dépression prénatale et post-partum a récemment été observé par des scientifiques du Karolinska Institutet (Suède). Ces travaux ont été publiés dans la revue Molecular Psychiatry.

Pour les besoins de cette recherche, l’équipe a utilisé les données du registre médical suédois des naissances et a recensé toutes les femmes ayant accouché en Suède entre 2001 et 2013. Le panel comportait 815.000 femmes, et 1,3 million de grossesses ont été enregistrées lors de la période d’étude. Près de 55.000 femmes ont reçu un diagnostic de dépression anténatale ou post-partum.

Dans un second temps, les chercheurs ont comparé l’incidence de 41 maladies auto-immunes chez les femmes ayant souffert ou non de dépression périnatale. Ils ont aussi tenu compte des facteurs familiaux comme les gènes et l’environnement, de l'enfance, en incluant également les sœurs des femmes touchées. Parmi les maladies auto-immunes les plus fréquentes, on retrouve l’intolérance au gluten ou maladie cœliaque, la thyroïdite auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1 et la sclérose en plaques.

Une forte association entre la sclérose en plaques et la dépression périnatale

Les chercheurs ont alors identifié une corrélation bidirectionnelle entre la dépression périnatale et plusieurs maladies auto-immunes comme le psoriasis, la sclérose en plaques, la colite ulcéreuse, la thyroïdite auto-immune et la maladie cœliaque. Les femmes touchées par une pathologie auto-immune étaient 30 % plus à risque de souffrir d’une dépression anténatale ou post-partum. Inversement, les patientes présentant une dépression périnatale étaient 30 % plus susceptibles de développer une maladie auto-immune ultérieure. L'association était la plus forte pour la sclérose en plaques pour laquelle le risque était doublé dans les deux sens.

"Notre étude suggère qu'il existe un mécanisme immunologique derrière la dépression périnatale, et que les maladies auto-immunes devraient être considérées comme un facteur de risque pour ce type de dépression", a souligné Emma Bränn, auteure principale de l’étude et chercheuse à l'Institut de médecine environnementale du Karolinska Institutet. Avant d’ajouter : "la dépression au cours de cette période sensible peut avoir de graves conséquences pour la mère et le bébé (…) Nous espérons que nos résultats aideront les décideurs à orienter le financement vers les soins de santé maternelle, afin que davantage de femmes puissent obtenir de l'aide et du soutien à temps." Néanmoins, aucune conclusion sur la causalité ne peut être tirée puisqu'il s’agit d’une étude observationnelle.